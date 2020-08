MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktien des insolventen Bezahldienstleisters Wirecard müssen DAX und TecDAX verlassen. Damit wird eine in der vergangenen Woche beschlossene Reform des Regelwerks erstmals angewendet. Demnach müssen insolvente Unternehmen künftig die DAX-Familie kurzfristig verlassen. Neu in den DAX werden die Titel von Delivery Hero aufgenommen. Den freiwerdenden Platz im TecDAX nehmen LPKF Laser ein. Damit ergeben sich auch in den anderen Indizes der DAX-Familie Veränderungen. Den Platz von Delivery Hero im MDAX nehmen Aixtron ein. Deren Platz im SDAX übernehmen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn 24. August wirksam. Grund des umfangreichen Umbaus ist die Reform des Regelwerks. Am Verbleib von Wirecard im DAX nach Insolvenz und Bilanzbetrug hatte sich heftige Kritik entzündet. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. September 2020.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 28. und 29. Juli Massnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in Zeiten niedriger Zinssätze diskutiert. Die Notenbanker kündigten zum Abschluss ihres Treffens keine neuen konkreten Schritte an und bekräftigten ihr Versprechen, aggressive Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft beizubehalten, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Notenbankchef Jerome Powell und andere führende Fed-Vertreter haben angedeutet, dass sie sich auf einen langfristigen Ansatz vorbereiten, um Zeiten niedriger Inflation auszugleichen, indem sie sich um nachfolgende Phasen etwas höherer Inflation bemühen. Diese Diskussionen könnten Aufschluss darüber geben, wie die Zentralbank die Wirtschaft nach den Belastungen infolge der Pandemie dieses Jahr stützen will. Die Fed hat die Zinssätze bereits auf nahezu Null gesenkt und das Anleihekaufprogramm mit einem Volumen von mittlerweile 7 Billionen US-Dollar massiv ausgeweitet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 2Q

08:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Online-HV

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

LEG Immobilien: 3,60 EUR

Reckitt Benckiser: 0,73 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-1,8% gg Vj

- CH

08:00 Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,808 Mrd CHF

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 923.000

zuvor: 963.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: 20,0

zuvor: 24,1

16:00 Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 5,5 bis 7,0 Mrd EUR,

davon:

1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2024

0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2025

1,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2027

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit

Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 1 Mrd SEK

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit

Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,1 Mrd GBP

11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen (OATi/OATei) im Gesamtvolumen

von 0,5 bis 1 Mrd EUR, davon:

0,10-prozentige Anleihen (OATi) mit Laufzeit März 2028

3,15-prozentige Anleihen (OATei) mit Laufzeit Juli 2032

0,10-prozentige Anleihen (OATei) mit Laufzeit Juli 2036

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.804,50 -0,96

S&P-500-Indikation 3.360,75 -0,40

Nasdaq-100-Indikation 11.275,50 -0,42

Nikkei-225 22.866,85 -1,05

Schanghai-Composite 3.373,48 -1,02

+/- Ticks

Bund -Future 176,69% +17

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.977,33 0,74

DAX-Future 12.932,50 0,61

XDAX 12.933,71 0,58

MDAX 27.402,47 0,33

TecDAX 3.111,13 0,58

EuroStoxx50 3.317,62 0,85

Stoxx50 2.999,67 0,94

Dow-Jones 27.692,88 -0,31

S&P-500-Index 3.374,85 -0,44

Nasdaq-Comp. 11.146,46 -0,57

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,52% +11

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer schwächeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler. Der DAX wird voraussichtlich das untere Ende der Seitwärtsspanne zwischen 12.800 und 13.000 Punkten testen. "Die Märkte reagieren verschnupft auf die US-Notenbank", sagt ein Analyst. Die US-Notenbank sehe in der Bewältigung der Krise nun die Fiskalpolitik und damit die Regierung in der Pflicht. "Von dieser ist aber erst einmal nichts zu erwarten", heisst es mit Blick auf den Streit im Kongress.

Rückblick: Fester - Stützend wirkten neue Rekordstände an Wall Street. Es gab nur wenigen Nachrichten und Umsätze waren dünn. Nach dem Militärputsch in Mali wurden Aktien mit Bezug zum westafrikanischen Land verkauft. Resolute Mining brachen um 11,7 Prozent ein, Hummingbird Resources verloren 10,1 Prozent. Fortum reagierten auf die Zweitquartalszahlen mit Abgaben von 4,9 Prozent. Die Zahlen fielen laut Citigroup schwach aus, belastet von niedrigen Kassa-Strompreisen sowie der Schwäche in Russland. Moeller-Maersk gewannen 5 Prozent. Die dänische Reederei profitierte im zweiten Quartal von höheren Frachtraten und niedrigeren Treibstoffpreisen in Verbindung mit Kosteneinsparungen. Avon Rubber legten um 7,1 Prozent zu beflügelt von einem Zehnjahresvertrag mit der Beschaffungsagentur der Nato.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - RWE gaben in Reaktion auf die Kapitalerhöhung 4,6 Prozent nach. Der Bruttoemissionserlös von rund 2 Milliarden Euro soll nach Angaben des Unternehmens in den Ausbau des Segments erneuerbare Energien fliessen. Lufthansa gewannen 3,6 Prozent. Die Fluggesellschaft und die Pilotengewerkschaft Cockpit hatten sich geeinigt. Die Aufschläge der Lufthansa-Aktie erfolgten in einem freundlichen Sektorumfeld für Reiseaktien. Tui schlossen 1,7 Prozent fester. Zooplus stiegen um 9,3 Prozent. Einerseits gilt Zooplus als Covid-19-Gewinner, weil sich das Geschäft mit Tierbedarf stärker in den Internet-Handel verlagert hat. Daneben hiess es, dass die Pandemie mit den Lockdowns den Trend zu Haustieren noch einmal verstärkt habe, so dass auch das Geschäft insgesamt wachse.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutlich nach oben ging es mit der Aktie von Delivery Hero. Die Titel steigen in den DAX auf und nehmen dort den Platz von Wirecard ein. Delivery Hero wurden bei Lang & Schwarz 3,2 Prozent höher getaxt - bei sehr hohen Umsätzen. Die übrigen von den Änderungen der DAX-Familie betroffenen Aktien reagierten dagegen kaum.

USA / WALL STREET

Schwächer - Zur Eröffnung hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite jeweils Rekordstände markiert, dann drehten die Indizes ins Minus - belastet vom Fed-Protokoll. Dort wurden Sorgen um die US-Wirtschaft in Zeiten der Pandemie formuliert. Die Volatilität bleibe hoch, so ein Marktteilnehmer. Vor allem die politische Grosswetterlage sorge für anhaltende Zurückhaltung. So stocken die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Corona-Hilfen weiterhin, während der Präsidentschaftswahlkampf in die heisse Phase eintrat. Ein leichtes Entspannungssignal gab es im Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten wollen in den kommenden Tagen über das Handelsabkommen sowie die Massnahmen Washingtons gegen chinesische Technologiefirmen beraten, hiess es von offizieller Seite. Die Apple-Aktie gewann 0,1 Prozent. Im Verlauf knackte die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers erstmals die Marke von 2 Billionen Dollar. Kein anderes US-Unternehmen war je so hoch bewertet. Die Boeing-Aktie verlor 0,6 Prozent, obwohl der Flugzeughersteller erstmals seit Dezember eine Bestellung für seinen Problemflieger 737 Max erhalten hatte.

US-Staatsanleihen büssten zwischenzeitliche Gewinne wieder ein. Doch die andauernden Unsicherheiten um die Covid-19-Pandemie und die Aussicht, dass die Zinsen noch für eine längere Zeit nahe Null liegen werden, stützen übergeordnet weiter das Sentiment. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 2,2 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1848 +0,04% 1,1843 1,1895 +5,6%

EUR/JPY 125,62 +0,04% 125,57 125,78 +3,0%

EUR/CHF 1,0836 +0,03% 1,0833 1,0837 -0,2%

EUR/GBP 0,9045 +0,12% 0,9035 0,9021 +6,9%

USD/JPY 106,02 -0,05% 106,07 105,74 -2,5%

GBP/USD 1,3099 -0,09% 1,3111 1,3188 -1,2%

USD/CNH 6,9188 -0,03% 6,9211 6,9124 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.716,01 0,023 11.713,31 11.741,01 +62,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 20, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)