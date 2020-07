MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Federal Reserve sieht die US-Wirtschaft wegen der Coronaviruspandemie vor grossen Herausforderungen und hat ihr Versprechen bekräftigt, aggressive Massnahmen zu ergreifen, um eine Erholung zu unterstützen. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar erwerben. "Der Pfad der Wirtschaft wird erheblich vom Verlauf der Pandemie abhängen", erklärten die Währungshüter. Das Treffen der US-Notenbank war von wachsenden Zweifeln an einem nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung überschattet, denn die Infektionsfälle in den USA steigen rasant. Eine Reihe von US-Währungshüter hat in Reden und Interviews davor gewarnt, dass die Wirtschaft vor einem tieferen Abschwung und einer schwierigeren Erholung stehe, wenn das Land keine wirksamen Massnahmen ergreife, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Fed-Chef Jerome Powell versprach, die Zentralbank werde alle ihre Instrumente "so lange wie nötig einsetzen, um für Entlastung und Stabilität zu sorgen, und um sicherzustellen, dass der Aufschwung so stark wie möglich ausfällt, um dauerhafte Schäden für die Wirtschaft zu begrenzen". Zu einer schärferen Fassung der Forward Guidance machte Powell keine Aussagen. Er sagte nur, dass dieses Thema weiter beraten werde und die Marktteilnehmer bei einer der nächsten Sitzungen darüber informiert würden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

LINDE (12.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 6.251 -13% 8 7.179

Operativer Gewinn 1.164 -12% 5 1.319

Ergebnis nach Steuern* 866 -13% 4 1.000

Ergebnis je Aktie verwässert* 1,64 -10% 10 1,83

* fortgeführte Geschäftsbereiche

VOLKSWAGEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 41.188 -37% 11 65.185

Operatives Ergebnis -2.491 -- 9 5.130

Operatives Ergebnis* -2.122 -- 8 5.130

Ergebnis vor Steuern -2.407 -- 4 5.486

Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.751 -- 3 3.964

Erg je Vorzugsaktie verwaess./unverwaess. -3,69 -- 4 7,91

-* vor Sondereinflüssen

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz

und Strategie-Update)

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q

07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q

07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 2Q

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

07:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1H

07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

08:15 FR/Total SE, Ergebnis 2Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

09:00 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Covestro AG, Online-HV

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 2Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebni 2Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

22:11 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- FR/Safran SA, Ergebnis 1H

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H

- AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vj

- DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +50.000 gg Vm

zuvor: +69.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,5%

zuvor: 6,4%

14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj

10:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: -9,0% gg Vq

1. Quartal: -2,2% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: -11,1% gg Vj

1. Quartal: -2,3% gg Vj

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 7,8%

zuvor: 7,4%

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 81,0

zuvor: 75,7

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -17,0

zuvor: -21,7

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,0

Vorabschätzung: -15,0

zuvor: -14,7

- US

14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -34,7% gg Vq

1. Quartal: -5,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

1. Quartal: +1,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.450.000

zuvor: 1.416.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2025

im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR

Auktion 1,65-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2030

im Volumen von 2,75 bis 3,25 Mrd EUR

Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025

im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.839,00 -0,09

S&P-500-Indikation 3.257,25 -0,26

Nasdaq-100-Indikation 10.680,00 -0,28

Nikkei-225 22.369,88 -0,12

Schanghai-Composite 3.297,57 0,09

+/- Ticks

Bund -Future 176,98% -5

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.822,26 -0,10

DAX-Future 12.850,50 0,58

XDAX 12.858,28 0,57

MDAX 26.829,19 0,30

TecDAX 3.074,89 0,73

EuroStoxx50 3.300,16 -0,10

Stoxx50 3.010,52 -0,21

Dow-Jones 26.539,57 0,61

S&P-500-Index 3.258,44 1,24

Nasdaq-Comp. 10.542,94 1,35

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,03% -20

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Als kaum in den Griff zu bekommen werten Händler die Nachrichtenlage. Eine Flut von Quartalszahlen prasselt auf den Markt ein, so dass Marktteilnehmer voll mit der Interpretation der Daten beschäftig sein dürften. Dazu müssen die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend eingearbeitet werden. Hier wurde die weitere Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft unterstrichen, was bullisch für die Märkte ist. Am Aktienmarkt deutet sich aber zunächst wenig Bewegung an. Die Musik spiele bei Einzelwerten nach Zahlenausweis, heisst es. Im Fokus stehen auch die US-Technologiekonzerne mit ihrer Befragung vor dem US-Kongress. Ein Kurseinbruch der marktdominierenden Aktien dürfte aber darauf nicht folgen, heisst es. Dazu gesellen sich noch enorm wichtige Konjunkturdaten wie die frischen BIP-Daten zum zweiten Quartal aus vielen Ländern. Nirgendwo dürfte aber die chaotische Behandlung der Coronakrise so tiefe Spuren wie in den USA hinterlassen haben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2020 01:39 ET (05:39 GMT)