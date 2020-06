MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong findet wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungszone kein Handel statt.

DONNERSTAG: In den USA findet nur ein verkürzter Handel am Anleihemarkt statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (Mai: 50,6), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 50,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 53,9 (Vormonat: 53,2), jener für den Auftragseingang legte zu auf 51,4 (50,9). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg spürbar auf 42,6 von 35,3. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni ebenfalls aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 54,4 (Vormonat: 53,6) Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit sieben Monaten.

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

+ Stoxx Europe 600

HERAUSNAHME

Wirecard

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt

26. Kalenderwoche, Frankfurt

10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV

10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, Online-HV

10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV

10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV

11:00 DE/Cancom SE, Online-HV

15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV

15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Klassik Radio 0,21 Euro

Philips 0,85 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: -2,0% gg Vq/-1,6% gg Vj

1. Veröff.: -2,0% gg Vq/-1,6% gg Vj

4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: +25,0% gg Vm/-13,0% gg Vj

zuvor: -20,2% gg Vm/-34,1% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 45,0

zuvor: 32,3

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni

PROGNOSE: 91,0

zuvor: 86,6

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2025

im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR

Auktion 1,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2030 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027

im Volumen von 3 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.305,50 0,25

S&P-500-Indikation 3.065,00 0,26

Nasdaq-100-Indikation 10.028,00 0,27

Nikkei-225 22.416,53 1,92

Schanghai-Composite 2.979,62 0,61

+/- Ticks

Bund -Future 176,51 2

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.232,12 1,18

DAX-Future 12.275,00 1,77

XDAX 12.291,32 1,72

MDAX 25.668,74 0,19

TecDAX 2.897,93 -0,48

EuroStoxx50 3.232,02 0,87

Stoxx50 2.991,61 0,35

Dow-Jones 25.595,80 2,32

S&P-500-Index 3.053,24 1,47

Nasdaq-Comp. 9.874,15 1,20

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,49 -19

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Vor allem der marktbreite Euro-Stoxx-50-Index habe am Vortag wichtige Widerstandsmarken übersprungen und mache nun den Weg frei für eine Fortsetzung der Kursrally. Die Vorlagen aus den USA und Asien sind stark, gekauft wurden vor allem konjunkturabhängige Werte. Fundamental gestützt wird die gute Stimmung auch von Wirtschaftsdaten: So stiegen die Einkaufsmanagerindizes in China weiter an, ebenso die Auftragseingänge. Der Service-Sektor wies den grössten Anstieg seit sieben Monaten aus, im Industrie-Bereich stiegen die Daten auf ein Drei-Monatshoch mit 50,9 nach 50,6 Punkten. Beide lagen im expansiven Bereich über 50 Punkten. Damit setzt sich die Reihe guter Wirtschaftsdaten fort, nachdem bereits am Vortag die Gewinne in der chinesischen Industrie wieder um 6 Prozent gestiegen waren. Auch in den USA schnellten die Hausverkäufe nach oben, was wieder die Hoffnungen auf eine V-Erholung verfestigt.

Rückblick: Als hilfreich erwiesen sich positive Vorgaben der Wall Street. Stützend wirkte auch der nahende Halbjahresultimo. Institutionelle Anleger haben ein Interesse an hohen Kursen zu diesem Stichtag. Die Nachrichtenlage bleibt angespannt. Die USA werden mittlerweile zum weltweiten Hotspot der Coronavirus-Pandemie. Positiv wurde aufgenommen, dass Grossbritannien die Reisebeschränkungen lockern will und in Folge Quarantäneregeln zunächst aussetzen könnte. In Hoffnung auf mehr Geschäft im Sommer legten Tui um 7,3 Prozent, Easyjet um 5,3 Prozent und Ryanair um 3,9 Prozent zu. Lufthansa blieben mit Aufschlägen von 0,2 Prozent hinter der Entwicklung im Reisesektor zurück. Nach Einschätzung von Grossaktionär Heinz Hermann Thiele wird die Sanierung der Airline fünf bis sechs Jahre dauern. Positiv wurde auch aufgenommen, dass BP sein Petrochemie-Geschäft für 5 Milliarden Dollar an Ineos verkauft hat. Für BP ging es 3,4 Prozent nach oben. Drax gewannen an der Londoner Börse gleich 14,3 Prozent auf 255 Pence. Die Aktie profitierte von Medienberichten, laut denen der Versorger zum Übernahmeziel werden könnte. Genannt wurde ein möglicher Preis von 340 Pence.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Wirecard sprangen um optisch spektakuläre 154 Prozent nach oben auf 3,26 Euro. Grund seien aber nur Eindeckungskäufe durch die Leerverkäufer, hiess es im Handel. Das Unternehmen hatte am Wochenende mitgeteilt, trotz des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die Geschäftstätigkeit fortsetzen zu wollen. Daneben sollen Worldline sowie Private-Equity-Investoren Interesse an Teilen von Wirecard haben. Die Aktie bleibt hochspekulativ. RWE fielen nur optisch 2,4 Prozent wegen ihrer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro. Auch Siltronic, Software AG und Sartorius schlossen deswegen im Minus. Gesucht im DAX waren zyklische Werte wie Autoaktien. Für das Deutsche-Bank-Papier ging es 3,7 Prozent nach oben. Prosiebensat1 gewannen 3,8 Prozent auf 10,48 Euro. Hier hatte die Citi das Kursziel deutlich erhöht auf 13,30 Euro und sieht die Aktien als "Buy". Ströer verloren 4 Prozent - hier belastete eine angebliche Herunterstufung durch Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft wurden einem Händler von Lang & Schwarz zufolge Wirecard kräftig gehandelt. Nach einem Xetra-Schlusskurs bei 3,26 Euro fielen sie bis auf 2,80 Euro zurück, erholten sich dann aber auf 3,60 Euro. Die Varta-Aktie profitierte von der Meldung zu staatlichen Fördergeldern und rückte um weitere 5 Prozent vor. aap Implantate sackten um 14 Prozent ab. Dem Unternehmen haben die Wirtschaftsprüfer die Bestätigung des Jahresberichts 2019 versagt.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Nach den kräftigen Verlusten am Freitag hat sich die Wall Street am Wochenbeginn schon wieder berappelt. Allerdings lagen die Indizes zu Handelsbeginn noch deutlich unter ihren Schlussständen, denn das Umfeld bleibt volatil. Eine positive Überraschung erbrachten die anstehenden Hausverkäufe, die im Mai in den USA um den Rekordwert von rund 44 Prozent zulegten. Unter den Einzelwerten stiegen Facebook um 2,1 Prozent, nachdem sie zunächst hinter dem Markt zurückblieben. Angesichts von Hass und Hetze im Internet will nun auch die Cafe-Kette Starbucks auf Werbung bei Facebook verzichten. Starbucks rückten 2,7 Prozent vor. Boeing haussierten um 14,4 Prozent. Mehr als ein Jahr nach dem weltweiten Flugverbot für das Passagierflugzeug Boeing 737 MAX steht die US-Flugaufsichtsbehörde FAA offenbar kurz davor, einen ersten Testflug der überarbeiteten Maschine zu genehmigen. Biontech stiegen nach einer Privatplatzierung um 5,9 Prozent. Amazon hat nach eigenen Angaben im Juni über 500 Millionen Dollar Bonuszahlungen an Mitarbeiter und

