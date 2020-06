MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags Russlands" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch ein möglicher Verkauf der Mehrheit am Nestle-Wassergeschäft in Nordamerika (USA und Kanada). Nach einer Sitzung des Verwaltungsrats teilte der Konzern mit, man werde sich verstärkt auf seine bekannten internationalen Marken und jene für Premium-Mineralwasser konzentrieren. Zudem soll in den Bereich der "gesunden Flüssigkeitszufuhr" wie funktionelles Wasser investiert werden. In dem Bereich will Nestle auch strategische Übernahmen in Betracht ziehen. Gleichzeitig sei der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die regionalen Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkelieferservice von Nestle Waters in Nordamerika sich ausserhalb der geplanten Neuausrichtung befänden, so die Gesellschaft weiter. Die Prüfung, welche Optionen es für das Geschäft gebe, soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Das Geschäft von Nestle Waters in Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2019 ohne internationale Marken einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken. Dazu gehört ausserdem der Getränkelieferservice Readyrefresh.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Tradegate AG 0,67 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP April

PROGNOSE: -18,0% gg Vm

zuvor: -5,8% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: -9,6% gg Vq

zuvor: -2,0% gg Vq

08:00 Industrieproduktion April

PROGNOSE: -12,0% gg Vm/-17,0 gg Vj

zuvor: -4,2% gg Vm/-8,2% gg Vj

08:00 Handelsbilanz April

PROGNOSE: -11,3 Mrd GBP

zuvor: -12,5 Mrd GBP

- EU

11:00 Industrieproduktion April

Eurozone

PROGNOSE: -20,0% gg Vm/-26,6% gg Vj

zuvor: -11,3% gg Vm/-12,9% gg Vj

- US

14:30 Import- und Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: +0,7% gg Vj

zuvor: -2,6% gg Vj

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juni (1. Umfrage)

PROGNOSE: 75,0

zuvor: 72,3

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.934,50 1,10

S&P-500-Indikation 3.045,50 1,00

Nasdaq-100-Indikation 9.705,00 0,86

Nikkei-225 22.226,09 -1,10

Schanghai-Composite 2.911,43 -0,32

+/- Ticks

Bund -Future 175,06 -19

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.970,29 -4,47

DAX-Future 11.805,00 -5,54

XDAX 11.801,19 -5,55

MDAX 25.514,79 -3,33

TecDAX 3.079,51 -2,38

EuroStoxx50 3.144,57 -4,53

Stoxx50 2.929,16 -3,88

Dow-Jones 25.128,17 -6,90

S&P-500-Index 3.002,10 -5,89

Nasdaq-Comp. 9.492,73 -5,27

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,25% +111

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Erneut schwach werden Europas Aktienmärkte am Freitag erwartet. Nach dem heftigsten Kursrutsch an der Wall Street seit März dürfte man eine Bodenbildung an den Börsen abwarten, heisst es im Handel. Hier kommen erste versöhnliche Signale von den US-Futures. Für den Kursrutsch hatten eine Reihe von Faktoren gesorgt, vor allem die Aussagen der US-Notenbank. Sie hatte mit ihrem Ausblick auf noch für 18 Monate niedrige Zinsen jede Hoffnung zunichte gemacht, die Wirtschaft könne sich schnell erholen. Die bereits eingepreiste V-Erholung an den Märkten entbehrt damit jeder Grundlage. Dazu kam die erneute Virusausbreitung in den USA, wo die Neuinfektionen in 21 Bundesstaaten steigen. Viele Händler weisen jedoch daraufhin, dass der Kursrutsch mit Ansage kam. Denn dass die V-Erholung auf wackeligen Füssen stand, war den meisten klar. "Das war wie bei dem Märchen mit des Kaisers neuen Kleidern", sagt ein Händler: "Die Fed hat einfach nur laut ausgesprochen, was alle dachten".

Rückblick: Die Fed sah nur eine langsame Erholung der US-Wirtschaft und schickte damit die Börsen auf Tauchstation. Damit bekam die zuvor eingepreiste Hoffnung auf eine V-förmige Erholung einen kräftigen Dämpfer. Vor allem zyklische Werte standen unter Druck: Moeller-Maersk rutschten um 6,3 Prozent ab. Mit Abgaben von 7,7 Prozent sowie 10 Prozent gaben Fiat und Peugeot noch kräftiger nach als der Autosektor insgesamt, der 7,3 Prozent abstürzte. Hintergrund dürfte die sich abzeichnende vertiefte Prüfung der geplanten Fusion zwischen beiden Autokonzernen sein. Reiseveranstalter wurden gemieden. Carnival fielen um 12,1 Prozent und Tui um 9,7 Prozent. Hier weckte das Aufflackern von Corona-Neuinfektionen die Angst vor einer zweiten Viruswelle - vor allem in den USA. Gegen den Trend 0,5 Prozent höher schlossen Unilever. Der Lebensmittelkonzern plant zwar die rechtliche Zusammenlegung seiner britisch-niederländischen Struktur, will aber das Doppellisting in Amsterdam und London beibehalten. Fonds hatten vor einer Konzentration an einem Ort Angst, weil dann entweder britische oder europäische Fonds hätten aussteigen müssen. Just Eat Takeaway bestätigte die Übernahme von Grubhub. Just Eat Takeaway verloren weitere 3,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Baisse - Der DAX schloss auf Tagestief. Zyklische Werte wurden gemieden. Im DAX gerieten Automobilwerte unter die Räder: BMW verloren 5,6 Prozent, Daimler 9 Prozent, VW 7,5 Prozent und Continental 6,2 Prozent. BASF gaben 6,7 Prozent nach und Siemens 5,9 Prozent. Deutsche Bank verloren 7 Prozent, während es für Infineon um 5,8 Prozent nach unten ging. Den DAX-Tagesverlierer stellten Lufthansa mit Abgaben von 9,1 Prozent. Hier belastete nicht nur das Umfeld, sondern auch die Zuspitzung bei den laufenden Tarifgesprächen. Im Unternehmen soll eine Zahl von 26.000 Arbeitsplätzen in Gefahr sein. "Das sind dramatische Zahlen", so ein Händler. Mit einem Minus von nur 0,5 Prozent hielten sich Delivery Hero klar besser. Die von Just Eat Takeaway bestätigte Übernahme von Grubhub beruhigte. Denn auch Delivery Hero war als möglicher Käufer gehandelt worden.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Anleger deutsche Aktien querbeet abverkaut - bei hohen Umsätzen. "Auffällig hat sich dabei aber kein Einzelwert gezeigt", sagte der Marktteilnehmer, dem auch keine handelbaren Nachrichten bekannt waren.

USA / WALL STREET

Baisse - Die Fed-Aussagen vom Vorabend entfalteten ihren wirklichen Schrecken erst am Donnerstag. Die Fed liess die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken. Sie hatte von einem starken Konjunktureinbruch gesprochen mit einer anschliessend aber nur trägen Erholung. Diesmal zeigte sich auch die technologielastige Nasdaq deutlich im Minus, nachdem deren Indizes am Vortag gegen den Trend noch Allzeithochs erreicht hatten. Hinzu kam die Sorge vor einer "zweiten Welle" bei Corona-Infektionen, deren Zahl in 20 US-Bundesstaaten wieder stieg. Die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt waren minimal besser ausgefallen als befürchtet, setzten aber wie auch die gestiegenen Erzeugerpreise keine Akzente. Zyklische Werte gerieten besonders unter die Räder. Der Bankensektor büsste 9,6 Prozent ein. Die Aussicht ausbleibender Zinserhöhungen bis mindestens 2022 bedrohte die Ertragskraft der Finanzkonzerne. Aber auch im produzierenden Gewerbe fielen die Abschläge ähnlich deftig aus, so sanken Caterpillar um 8,2 Prozent. Boeing verloren gar 16,4 Prozent. Der Zulieferer Spirit berichtete von vorübergehenden Aussetzungen bestimmter Tätigkeiten und einer Reduzierung der Produktion wichtiger Komponenten der 737 Max, die der Flugzeugbauer verlangt habe. Just Eat Takeaway übernimmt Grubhub. Grubhub legten um 4,6 Prozent zu.

Die Zehnjahresrendite bei US-Staatsanleihen fiel um weitere 6,1 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1294 +0,00% 1,1294 1,1374 +0,7%

EUR/JPY 121,03 +0,33% 120,62 121,3270 -0,7%

EUR/CHF 1,0671 +0,04% 1,0666 1,07 -1,7%

EUR/GBP 0,8984 +0,20% 0,8966 0,9000 +6,2%

USD/JPY 107,15 +0,32% 106,81 106,6755 -1,5%

GBP/USD 1,2572 -0,20% 1,2597 1,26 -5,1%

USD/CNH 7,0795 +0,01% 7,0786 7,0699 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.339,01 -0,029 9.341,76 9522,5050 +29,5%

Der ICE-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Ausser der gestiegenen Risikoaversion spreche nichts für den Dollar, hiess es. Dieser zeigte sich volatil, wobei die Fed-Aussagen in unterschiedliche Richtung wirkten. Einerseits belastete die Ankündigung einer über längere Zeit lockeren Geldpolitik , andererseits war der Greenback als sicherer Hafen wegen der Konjunkturskepsis gefragt. Der Euro sank im späten Geschäft nach einigem Auf und Ab auf 1,1307 nach einem Vorabendkurs von knapp 1,1380.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 12, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)