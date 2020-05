MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Mai nach dem katastrophalen Vormonat etwas erholt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen von minus 50,2 auf minus 26,9 Punkte. "Dieser starke Anstieg ist bisher einmalig. Jedoch sind die Unternehmen von Optimismus noch weit entfernt", erklärte das Institut. "Die deutsche Exportwirtschaft sieht immerhin einen Silberstreif am Horizont." In nahezu allen Branchen werde zwar weiter mit einem Rückgang der Exporte gerechnet. Jedoch falle dieser weniger stark aus als noch im Vormonat befürchtet, hiess es. Die Exporterwartungen seien in allen Schlüsselbranchen gestiegen, teilweise deutlich. Am klarsten sei der Anstieg in der Autobranche ausgefallen, erläuterte das Institut. Aber auch in der Elektrobranche sei der Pessimismus deutlich zurückgegangen. Im Maschinenbau seien trotz Verbesserungen die skeptischen Stimmen weiterhin deutlich in der Überzahl. Gleiches gelte auch für den Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die chinesische Zentralbank will von der Pandemie belasteten Unternehmen mit weiteren Massnahmen finanziell unter die Arme greifen. Dazu gehören eine Verlängerung von Krediten, mehr Staatsgarantien für kleine Firmen und Hilfe bei der Emission von Anleihen, sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang in einem Interview mit Staatsmedien. Seit Februar hätten die chinesischen Behörden die Wirtschaft mit 5,9 Billionen Yuan unterstützt, umgerechnet 756 Milliarden Euro. Dies sei durch Geldspritzen in das Finanzsystem und die Aufforderung an die Banken nach billigeren Krediten geschehen. Chinesische Banken hätten kleineren Firmen Kredite im Umfang von 1,2 Billionen Yuan gewährt. Chinas Wirtschaft war im ersten Quartal um 6,8 Prozent geschrumpft und Premier Li Keqiang hatte vergangene Woche das Wachstumsziel für das laufende Jahr zurückgezogen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis

09:00 DE/OHB SE, Online-HV

10:00 DE/Fraport AG, Online-HV

10:00 DE/Nordex SE, Online-HV

10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV

14:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Online-HV

14:20 US/Deutsche Bank AG, Rede (virtuell) von CEO Sewing bei

der Deutsche Bank Global Financial Services Conference

15:00 DE/Siemens AG, Veröffentlichung des Abspaltungsberichts

für Siemens Energy AG

Im Lauf des Tages:

- DE/Verdi, Beratungen der Bundestarifkommission zu

Galeria Karstadt Kaufhof

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni

PROGNOSE: -18,0 Punkte

zuvor: -23,4 Punkte

- CH

08:00 Handelsbilanz April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,157 Mrd CHF

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai

PROGNOSE: 82,3

zuvor: 86,9

16:00 Neubauverkäufe April

PROGNOSE: -21,9% gg Vm

zuvor: -15,4% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 NL/Auktion neuer 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit

Januar 2027 im Volumen von 3,0 bis 5,0 Mrd EUR

11:00 IT/Auktion neuer Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2022

im Volumen von 3,5 bis4,0 Mrd EUR

Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit

Mai 2030 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion neuer Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2022

im Volumen von 5,0 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.498,00 0,91

S&P-500-Indikation 3.010,00 0,61

Nasdaq-100-Indikation 9.585,00 0,55

Nikkei-225 21.308,60 2,73

Schanghai-Composite 2.837,88 0,71

+/- Ticks

Bund -Future 172,94% -24

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.391,28 2,87

DAX-Future 11.374,50 2,22

XDAX 11.377,50 2,20

MDAX 25.085,86 2,02

TecDAX 3.155,21 2,17

EuroStoxx50 2.971,35 2,27

Stoxx50 2.877,03 1,40

Dow-Jones 24.465,16 -0,04 (Freitag)

S&P-500-Index 2.955,45 0,24 (Freitag)

Nasdaq-Comp. 9.324,59 0,43 (Freitag)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,16% +6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Kursgewinnen an den Börsen rechnen Händler am Dienstag. Der erhoffte Ausbruch der Aktienmärkte aus der Konsolidierung ist am Vortag erfolgt. Die US-Börsen zogen am Abend bereits nach und trieben die Dow-Futures über 300 Punkte nach oben. Da die US-Kassamärkte wegen eines Feiertags geschlossen waren, ist der Nachholbedarf an Wall Street am Nachmittag gross. Der Nikkei in Japan liegt über 2 Prozent oben. Die DAX-Futures notieren im frühen Handel am Dienstag bereits knapp unter der 11.500er-Marke. Kurstreiber sind unverändert die positiven Nachrichten rund um die Coronakrise. Die Neuinfektionen gehen zurück, Länder wie Spanien öffnen sich dem Tourismus, Japan will den Stillstand seiner grössten Städte beenden und immer öfter vermelden Biotechnologie-Gesellschaften Erfolge bei Mitteln gegen Covid-19. So teilte Novavax mit, dass das Unternehmen klinische Studien mit Probanden für seinen Corona-Impfstoff beginnen könne. Dazu kommen auch nicht ganz so fürchterliche Konjunkturdaten. So hat Singapur zwar einen Einbruch des BIP im ersten Quartal vermeldet, befürchtet war aber Schlimmers. Singapurs Wirtschaft gilt als wichtiges Barometer für den globalen Handel.

Rückblick: Kräftige Gewinne - Positiv wurde der Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gewertet. Das erhöht auch die Chance auf eine schnelle und nachhaltige Wiederbelebung der Wirtschaft. In diese Richtung deutete der Ifo-Geschäftsklimaindex bereits hin. Für die Aktie von Suez ging es um 4,5 Prozent nach oben. "Ein Verkauf wäre positiv, aber Suez müsste erst einmal einen Käufer finden", sagte ein Marktteilnehmer zu einem Pressebericht, nach dem Suez die Tochter Aguas de Barcelona verkaufen wolle. Die Aktie von Lagardere schoss in Paris gleich um 16,1 Prozent nach oben. Der französische Milliardär und LVMH-Chef Bernard Arnault wird über die Groupe Arnault rund ein Viertel des Aktienkapitals von Lagardere Capital & Management übernehmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Gewinne - Bayer legten um 7,8 Prozent zu, nachdem es laut Presseberichten zur Verständigung mit zahlreichen Klägern im Glyphosat-Streit gekommen sein soll. Für die Aktie der Lufthansa ging es um 7,5 Prozent nach oben. Der Staatseinstieg ist nahezu perfekt, die Konditionen mehrheitlich wie in den Medien seit Tagen genannt. Die Aktien von Dr. Hönle schossen um 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen könnte mit seiner UV-Ausrichtung zum Kampf gegen die Pandemie beitragen, hiess es. In einem Labor seien Coronaviren mit UV-Geräten des Unternehmens bestrahlt worden, die Abtötungsrate des Virus habe bei 99,4 Prozent gelegen, so ein Bericht. Ein fulminantes Börsendebüt legten Exasol hin. Der erste Kurs lag bei 14 Euro und damit 47,4 Prozent über dem Ausgabekurs von 9,50 Euro. Am Nachmittag kam der Wert etwas zurück und ging bei 12,74 Euro aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel legte die Encavis-Aktie nach Zahlenausweis rund 1 Prozent zu, wie ein Händler sagte. Besonders hohe Umsätze gab es in Lufthansa, nachdem der Einstieg des Bundes unter Dach und Fach war. Der Kurs habe sich aber nicht mehr entscheidend verändert, so ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET (Freitag)

Uneinheitlich - Bedenken wegen einer Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und China im Zuge des geplanten "Sicherheitsgesetzes" für Hongkong sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende liessen Anleger zurückhaltend agieren. Grössere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbanden Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen werde. Unter den Einzelwerten legten Nvidia um 2,9 Prozent zu. Der US-Grafikkartenspezialist gehört zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. IBM gaben 0,6 Prozent nach, nachdem der IT-Konzern wegen der Coronakrise den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise brach um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von Alibaba aufgenommen; die Aktie fiel um 5,9 Prozent.

Die Furcht vor einem Wiederaufflackern des US-chinesischen Handelsstreits verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

