MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Fördersenkungen bei Erdöl in Aussicht gestellt hat. Per Twitter teilte er mit, dass die Opec und die kooperierenden Ölländer an einer Senkung um 20 Millionen Barrel am Tag arbeiteten. Am Sonntag hatte die Opec über eine Senkung um 9,7 Millionen Barrel am Tag informiert, jedoch bereits eine Ausweitung auf 20 Millionen Barrel in Aussicht gestellt. Allerdings bezifferten einige Experten den Nachfragerückgang aufgrund des Coronavirus auf rund 30 Millionen Barrel am Tag und blieben so skeptisch, ob die Erholung der Preise nachhaltig ist.

Chinas Ex- und Importe sind im März zwar weiter zurückgegangen, jedoch in einem geringeren Tempo. Die Wirtschaft des Landes beginnt sich langsam von den Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zu erholen. Die Exporte fielen auf Dollarbasis um 6,6 Prozent im März gegenüber Vorjahr, nachdem sie im Januar und Februar um 17,2 Prozent gefallen waren. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang um 15,9 Prozent gerechnet. Die Importe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent gegenüber 4,0 Prozent in den beiden ersten Monaten des Jahres. Prognostiziert wurde hingegen ein Rückgang im März um 10 Prozent.

12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

- US

14:30 Import- und Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: -2,9% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030

im Volumen von 1 bis 2 Mrd EUR

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 10.744,00 0,75

S&P-500-Indikation 2.812,75 1,64

Nasdaq-100-Indikation 8.482,00 1,57

Nikkei-225 19.580,67 2,82

Schanghai-Composite 2.807,37 0,87

+/- Ticks

Bund -Future 170,34% -30

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 10.332,89 -0,23 (Donnerstag)

DAX-Future 10.394,50 2,11 ( " )

XDAX 10.413,23 2,09 ( " )

MDAX 21.704,44 0,77 ( " )

TecDAX 2.746,09 1,78 ( " )

EuroStoxx50 2.851,27 -0,22 ( " )

Stoxx50 2.767,14 -0,29 ( " )

Dow-Jones 23.390,77 -1,39

S&P-500-Index 2.761,63 -1,01

Nasdaq-Comp. 8.192,43 0,48

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,22 -53 (Donnerstag)

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen zum nachösterlichen Handelsstart rechnen Händler. Die Coronakrise wird immer stärker als mit überschrittenem Höhepunkt gesehen, die Diskussionen über das Wie und Wann einer Wiedereröffnung des gesellschaftlichen Lebens nehmen zu. Frankreich habe zwar bis auf den 11. Mai verlängert, dies soll aber als Planungsgrundlage für einen Vollstart der Wirtschaft mit gleichzeitiger Öffnung von Schulen und Betrieben dienen. Begleitet wird die globale Zuversicht von einem abnehmenden Momentum bei den Neuinfektionen und der Aussicht auf immer weitere staatliche Rettungspakete. Dazu kommt die Einigung der OPEC+-Gruppe über Förderkürzungen. Auch der zweite "Schwarze Schwan", der neben der Coronakrise für den Kurseinbruch an den Börsen gesorgt hatte, ist damit wieder eingefangen worden. Schwache Handelsdaten aus China belasten nicht, denn sie sind besser als befürchtet ausgefallen.

Rückblick (Donnerstag): Sehr fest - Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA. Dort hatte die Fed ein riesiges Notfallkreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar aufgelegt. Dass Hilfen nötig sind, zeigten die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In der Berichtswoche meldeten sich dort 6,6 Millionen Menschen arbeitslos, damit summiert sich die Zahl für die vergangenen drei Wochen auf etwa 17 Millionen Arbeitssuchende. Daneben sorgte die Diskussion um ein Ende des Lockdowns in Deutschland für eine bessere Stimmung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hielt erste Schritte raus aus dem Corona-Stillstand der Wirtschaft nach den Osterferien für möglich. Auch in Italien und in der Schweiz wurden Forderungen nach einem Kickstart der Wirtschaft angesichts abnehmender Infektionszahlen lauter. Unter den europäischen Indizes stellte der Sektor der Reise- und Luftfahrtunternehmen mit einem Plus von 4,5 Prozent den grössten Gewinner. Dort ging es für die Aktie von Sodexo um 12,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im ersten Geschäftshalbjahr Gewinn und Umsatz gesteigert hatte. Positiv beurteilten Marktteilnehmer die Perspektiven von UBS und Credit Suisse. Die beiden Banken splitten zwar die Dividende, von einem Dividendenausfall konnte aber keine Rede sein. Die Kurse von UBS und CS gewannen 4,4 und 5,6 Prozent. Der Index der europäischen Banken legte um 2,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX (Donnerstag)

Sehr fest - Mit teils zweistelligen Prozentwerten legten die Aktien zu, die von einem Anfahren der Wirtschaft am stärksten profitierten. Dazu gehörten die Automobilwerte und Zulieferer. VW (plus 3,7 Prozent) setzt darauf, dass die Nachfrage in China bereits im Frühsommer wieder so hoch sein wird wie ein Jahr zuvor. Auch Daimler (plus 6,1 Prozent) sprach von einer positiven Entwicklung in China und Südkorea. Wurden die Aktien der Zulieferer für die E-Mobility in der Abwärtsbewegung noch auf den Markt geworfen, wurden Aumann (plus 14 Prozent) und Nabaltec (plus 15 Prozent) nun wieder eingesammelt. SAP hat ihre Prognose für 2020 zwar gesenkt. An den Zielen für 2023 hielt das Unternehmen aber fest. Die Aktie schloss 4,8 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE (Donnerstag)

Der nachbörsliche Handel war von hohen Umsätzen geprägt, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Tui stiegen ohne nachrichtlichen Hintergrund um 2,6 Prozent. Die Qiagen-Aktie notierte indessen nahezu unverändert zum Xetra-Schlusskurs. Die sehr hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hatte den Umsatz von Qiagen im ersten Quartal in die Höhe getrieben und die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen ausgeglichen. Er lag ebenso wie das Ergebnis je Aktie über der internen Planung. Secunet verbesserten sich um 1 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Geschäft 4,3 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten, die Jahresprognose aber bestätigt.

USA / WALL STREET

Schwach - In der Vorwoche hatten die Indizes massiv zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen wenig überraschend, urteilten Händler. Anleger bereiteten sich zudem auf eine schwache Bilanzsaison zum ersten Quartal vor, sagten Marktteilnehmer unter Verweis auf die Corona-Pandemie. Baker Hughes rückten um 3,4 Prozent vor, nachdem der Öldienstleister seinen Restrukturierungsplan vorgestellt hatte. Boeing verloren 2,9 Prozent. Das Unternehmen nimmt in der Region Seattle mit 2.500 Mitarbeitern die Produktion von Tank- und Aufklärungsflugzeugen wieder auf. Zwei der wichtigsten Zulieferer des Konzerns müssen indessen wegen der Krise Produktionskürzungen vornehmen und weiter Stellen abbauen. Ford sackten um 3,9 Prozent ab. Der Automobilhersteller wird sein Umsatzziel im ersten Quartal nicht erreichen. Apple gewannen 2 Prozent. Die Analysten von Raymond James senken das Kursziel. Mit dem neuen Kursziel ist immer noch Luft nach oben. Caterpillar gerieten massiv unter Druck, nachdem sich Bank of America skeptisch geäussert hatte. Die Aktie verbilligte sich um 8,7 Prozent. Amazon rückten dagegen um 6,2 Prozent vor. Der Online-Einzelhändler gilt als Profiteur der Corona-Panndemie. Nun will Amazon weitere 75.000 Mitarbeiter einstellen. Auch Netflix gilt als Begünstigter der Krise. Die Aktien gewannen weitere 7 Prozent.

Anleihen waren nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,4 Basispunkte auf 0,75 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0942 +0,29% 1,0910 1,0931 -2,4%

EUR/JPY 117,82 +0,24% 117,53 118,53 -3,4%

EUR/CHF 1,0557 +0,02% 1,0555 1,0561 -2,8%

EUR/GBP 0,8712 -0,10% 0,8721 0,8776 +2,9%

USD/JPY 107,68 -0,05% 107,73 108,43 -1,0%

GBP/USD 1,2559 +0,38% 1,2512 1,2455 -5,2%

USD/CNH 7,0498 -0,05% 7,0533 7,0523 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.887,26 0,717 6.838,26 7.304,76 -4,5%

Der Dollar zeigte sich weitgehend stabil, nachdem er in der vergangenen Woche fünf Tage in Folge nachgegeben hatte. Der US-Dollarindex (DXY) gab 0,1 Prozent ab. Der Euro notierte etwas leichter bei 1,0915 Dollar.

Am Dienstagmorgen legt der Euro im asiatisch geprägten Handel zum Dollar leicht zu. Kurzfristig macht Goldman Sachs aber Risiken für den Euro aus. Die Fähigkeiten der Regierungen, sich Geld zu leihen, dürfte in der Coronakrise einen Schlüsselfaktor stellen. Die Eurozone sei schwächer aufgestellt als die übrige G10.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 22,64 22,41 +1,0% 0,23 -62,3%

Brent/ICE 32,17 31,74 +1,4% 0,43 -49,8%

