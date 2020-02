MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das neuartige Coronavirus hat sich in Deutschland weiter ausgebreitet: Erstmals wurden Infektionen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bestätigt. Damit wurden in Deutschland bislang 18 Ansteckungen nachgewiesen. Das Virus hatte sich in den vergangenen Wochen sukzessive ausserhalb von China ausgebreitet, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte. Ausserhalb von China gibt es inzwischen mehr als 40 Todesfälle und mehr als 2.700 Infektionsfälle. Der mit Abstand grösste Herd des Virus ausserhalb der Volksrepublik ist Südkorea. Dort stieg die Zahl der bestätigten Infektionen bis Mittwoch um weitere rund 170 Fälle auf etwa 1.145. Ferner gaben die südkoreanischen Behörden einen elften Todesfall bekannt. Auch gibt es in Südkorea inzwischen einen ersten bestätigten Infektionsfall unter den dort stationierten US-Soldaten. Die chinesische Regierung teilte mit, dass 52 weitere Menschen an dem Coronavirus gestorben seien. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in Festlandchina stieg damit auf 2.715. Jedoch handelte es sich um die niedrigste Zahl neu registrierter Todesfälle innerhalb eines Tages seit drei Wochen. In der Volksrepublik sind laut offiziellen Zahlen mehr als 78.000 Menschen erkrankt. Das Seuchenkontrollzentrum CDC hatte zudem am Vorabend gewarnt, dass es nun mit einer Ausbreitung des Coronavirus in den USA rechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ALSTRIA OFFICE REIT (17:40)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18

Umsatz 190 -2% 11 193

Konzernergebnis 481 -9% 11 527

Ergebnis je Aktie 3,17 +5% 9 3,02

FFO je Aktie 0,64 -2% 9 0,65

Dividende je Aktie 0,52 -- 11 0,52

Weitere Termine:

07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London

07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis, Paris

08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Februar

PROGNOSE: 103

zuvor: 104

- US

16:00 Neubauverkäufe Januar

PROGNOSE: +2,4% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025

im Volumen von 2 Mrd SEK

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029

im Volumen von 3 Mrd NOK

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

April 2025 im Volumen von 4 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025

im Maximalvolumen von 5 Mrd CZK

Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027

im Maximalvolumen von 3 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.704,00 0,65

S&P-500-Future 3.142,25 0,10

Nikkei-225 22.426,19 -0,79

Schanghai-Composite 3.006,08 -0,23

+/- Ticks

Bund -Future 175,89 -15

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.790,49 -1,88

DAX-Future 12.622,00 -2,67

XDAX 12.626,52 -2,67

MDAX 27.315,42 -2,04

TecDAX 3.052,02 -2,01

EuroStoxx50 3.572,69 -2,06

Stoxx50 3.299,62 -1,90

Dow-Jones 27.081,36 -3,15

S&P-500-Index 3.128,21 -3,03

Nasdaq-Comp. 8.965,61 -2,77

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,04 +44

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nur noch mit leichten Verlusten an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Der erneute Kursrutsch der US-Börsen habe bereits am Dienstagnachmittag in Europa eingesetzt und sei dann am Abend zumeist über die Futures-Märkte gespielt worden. Das Seuchenkontrollzentrum CDC hatte gewarnt, dass es nun mit einer Ausbreitung des Coronavirus in den USA rechnet. Daher könnten die jüngsten Kursverluste in Asien und Europa sich eher an den leicht positiven Aussagen Chinas klammern, dass das Tempo der Neuinfektionen zurückgehe.

Rückblick: Die Risikoaversion wegen des Coronavirus blieb hoch, zumal nun auch in Europa immer mehr Fälle bekannt wurden. Derweil nahmen die Spekulationen auf geldpolitische Lockerungsmassnahmen in den USA und Europa zu. Dies belastete den Bankensektor, der mit minus 2,5 Prozent die Verliererliste anführte. Prudential hielten sich mit einem Minus von 0,3 Prozent recht gut. Die Aktie profitierte vom Einstieg des aktivistischen Hedge Fonds Third Point. Für die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens SMCP ging es um über 10 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Ausbruch des Coronavirus eine signifikante Auswirkung auf Umsatz und Rentabilität in China habe. Trotz des schlechten Abschneidens von SIG plc in den vergangenen Monaten kam der gleichzeitige Rücktritt des CEO und des CFO für die Analysten von Jefferies unerwartet. Die Aktie fiel in London um fast 18 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Verkauft wurde querbeet. Leoni gaben um 6,3 Prozent nach. Der Automobilzulieferer hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und ist operativ in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen hat damit seine düstere Prognose erfüllt. Die Aktie von Easy Software brach nach einer Gewinnwarnung um 9,3 Prozent ein. Eckert & Ziegler gaben nach vorläufigen Zahlen mit Licht und Schatten 3,3 Prozent nach. Für "Irritationen" im Handel sorgte die Korrektur der eigenen Geschäftszahlen bei Teamviewer, die 3 Prozent abgaben. "Der Umfang ist nicht ganz so schlimm, aber das wirkt total unprofessionell", meinte ein Händler. Nach guten Zahlen ging es dagegen für Corestate gleich um gut 8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft am Dienstag ist volatil verlaufen bei hohen Umsätzen über alle Titel hinweg, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Einzelne Werte seien dabei nicht aufgefallen.

USA / WALL STREET

Baisse - Erneut drehte sich alles um die Ausbreitung des Coronavirus und um die Angst vor möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist erneut gestiegen. Auch in Europa übersprang das Virus weitere Ländergrenzen. Die US-Bundesbehörde CDC erwartet, dass sich das Virus auch in den USA ausbreiten wird. Die Zahlen des Warenhauskonzerns Macy's waren besser als erwartet. Ausserdem hatte Macy's den Ausblick auf 2020 bekräftigt. Allerdings wird das Unternehmen auch Macy's nicht von dem Coronavirus verschont, da weniger Touristen aus Asien in den Geschäften einkaufen. Die Aktie gab 5,6 Prozent nach. Um 45,8 Prozent steil nach unten ging es mit der Tupperware-Aktie. Der Anbieter von Haushaltswaren hatte nach eigenen Angaben 2019 einen Gewinneinbruch verzeichnet und dürfte schlimmstenfalls gerade noch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht haben. Daneben meldete Tupperware Unregelmässigkeiten in der Bilanzierung. HP Inc verbesserten sich um 5,7 Prozent. Der PC- und Druckerhersteller hatte schon am Montag nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die ergebnisseitig die Erwartungen übertrafen, und zudem seine Ertragsziele erhöht. Moderna sprangen um gut 27,8 Prozent nach oben. Der Pharmahersteller hatte am Montag nach der Schlussglocke den Versand einer ersten Charge eines auf die Schnelle entwickelten Impfstoffes gegen das Coronavirus an offizielle Prüfstellen gemeldet. Diese wollen Tests an Probanden vornehmen, die Ende April im Rahmen klinischer Studien beginnen sollen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0875 -0,05% 1,0881 1,0882 -3,0%

EUR/JPY 120,01 +0,08% 119,91 119,74 -1,6%

EUR/CHF 1,0617 -0,02% 1,0619 1,0613 -2,2%

EUR/GBP 0,8372 +0,04% 0,8369 0,8362 -1,1%

USD/JPY 110,39 +0,16% 110,22 110,04 +1,5%

GBP/USD 1,2988 -0,10% 1,3001 1,3014 -2,0%

USD/CNH 7,0328 +0,10% 7,0262 7,0248 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 9.173,76 -2,259 9.385,76 9.376,76 +27,2%

Der in Krisenzeiten als sicherer Hafen gesuchte Yen verteidigte seine Gewinne zum Dollar. Der Dollar kostete zuletzt 110,10 Yen gegenüber 110,83 am Dienstagmorgen. Auch der Euro fiel gegenüber dem Schweizer Franken im Tagesverlauf wieder unter die Marke von 1,06 Franken, dem niedrigsten Stand seit Mitte 2015. Der Dollar-Index gab um 0,4 Prozent nach auf 98,96 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,94 49,90 +0,1% 0,04 -17,3%

Brent/ICE 54,93 54,95 -0,0% -0,02 -15,9%

Die Ölpreise, die am Montag zeitweise um über 5 Prozent eingebrochen waren, gaben weiter nach. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI sank um 3,1 Prozent auf 49,81 Dollar. Die europäische Sorte Brent gab um 2,8 Prozent nach auf 54,73 Dollar. Übergeordnet lastete noch immer die Befürchtung auf den Preisen, dass die Nachfrage nach Öl aufgrund des Coronavirus drastisch zurückgehen wird. In Asien kommt es zu einer leichten Erholung der Ölpreise.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 26, 2020 01:34 ET (06:34 GMT)