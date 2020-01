MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr auf 6,1 Prozent abgeschwächt. Angesichts eines rückläufigen Aussenhandels und eines schwächeren Geschäftsklimas wuchs die Wirtschaft damit so langsam wie seit fast dreissig Jahren nicht. Die Abkühlung der Konjunktur, die sich seit dem Höhepunkt des Wirtschaftswachstums im Jahr 2011 nach Jahren zweistelligen Wachstums verstärkt hat, machte sich in vielen Bereichen bemerkbar und wurde durch den Handelsdruck und die Strafzölle der US-Regierung noch verschärft. Dennoch lag die BIP-Wachstumsrate nach revidierten 6,6 Prozent im Jahr 2018 innerhalb der Zielspanne der Regierung von 6,0 bis 6,5 Prozent. Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft um 6,0 Prozent. Derweil hat sich die Industrieproduktion im Dezember beschleunigt. Sie legte zum Vorjahr um 6,9 Prozent zu nach 6,2 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten mit 5,9 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg ebenso wie im November um 8,0 Prozent. Hier hatten Volkswirte 7,8 Prozent erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Drägerwerk AG & Co KGaA, Jahresergebnis

- Wacker Chemie AG, Jahresergebnis.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise Dezember

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,0%

zuvor: 77,3%

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Januar (1. Umfrage)

PROGNOSE: 99,5

zuvor: 99,3

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.496,50 0,55

S&P-500-Future 3.318,25 0,03

Nikkei-225 24.041,26 0,45

Schanghai-Composite 3.078,47 0,14

+/- Ticks

Bund -Future 171,51 -21

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.429,43 -0,02

DAX-Future 13.458,00 0,34

XDAX 13.461,76 0,35

MDAX 28.470,39 0,22

TecDAX 3.129,61 0,84

EuroStoxx50 3.774,14 0,14

Stoxx50 3.439,63 0,14

Dow-Jones 29.297,64 0,92

S&P-500-Index 3.316,81 0,84

Nasdaq-Comp. 9.357,13 1,06

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,73 +10

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden am Freitag zur Handelseröffnung im Plus erwartet. Damit dürften sie zunächst der Wall Street folgen. Dort stieg der S&P-500-Index erstmals über die Marke von 3.300 Punkten und schloss auf Rekordhoch. Ein Blick auf die Branchen zeigt, dass der Index der Semiconductors, der Technology Hardware, der Telecoms wie auch der Software & Services die grössten Gewinner stellten. Diese Sektoren sollten auch in Europa zu den Gewinnern gehören. Als Neutral werden die Wachstumsdaten aus China eingestuft. Im Fokus steht am Mittag der kleine Verfalltermin der Optionen auf die europäischen Indizes, der für ein wenig Volatilität sorgen könnte.

Rückblick: Gut behauptet - Schwache Autoaktien belasteten die Stimmung. Starke US-Konjunkturdaten führten im Tagesverlauf keine Tendenzwende herbei. Während auch Bau- und Reiseaktien schwächer tendierten, legten Rohstoff-, Öl - und Versorgeraktien zu. Der Stoxx-Index der Autoaktien fiel um 0,9 Prozent, nachdem US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten den europäischen Ländern mit 25 Prozent Strafzoll auf Auto-Importe gedroht hatte, falls sie nicht auf seinen Kurs in der Iran-Atompolitik einschwenken. In Skandinavien gewannen Storebrand 4,5 Prozent nach dem Einstieg eines Beteiligungsunternehmens bei dem Versicherer. In London gaben Pearson nach schwachen Geschäftszahlen und einem enttäuschenden Ausblick 8,9 Prozent ab. In Paris stiegen Kering mit dem Rückenwind von höheren Kurszielen um 1,8 Prozent auf ein Rekordhoch.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Wirecard setzten ihren Aufwärtstrend mit einem Plus von 6,1 Prozent beschleunigt fort. Händler sprachen von terminorientierten Käufen von Marktteilnehmern, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hätten und nun den wider Erwarten steigenden Kursen hinterherliefen. RWE gewannen 2,1 Prozent, weil Bund und Länder den Braunkohle-Kraftwerksbetreibern für die Stilllegungen Milliarden-Entschädigungen bereitstellen. Beiersdorf gaben um 0,9 Prozent nach. Hier bremste, dass die Klebstoffsparte Tesa im vergangenen Jahr die erst Ende Oktober gesenkte Prognose verfehlt hatte. Bei der zuletzt schwer gebeutelten Varta-Aktie trieb eine neuerliche Ausweitung von Produktionskapazitäten den Kurs um 6,4 Prozent nach oben. Evotec profitierten mit einem Plus von 5,5 Prozent von der Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Oncoresponse.

XETRA-NACHBÖRSE

Nachdem Eon die Höhe der Barabfindung für die verbliebenen Innogy-Minderheitsaktionäre auf 42,82 Euro je Innogy-Aktie festgelegt hat, wurden Innogy bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent niedriger mit 44,10 Euro getaxt.

USA / WALL STREET

Fest - Die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den USA und China sowie mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten sorgten für neue Rekorde bei Dow & Co. Daneben gab es positive Impulse von der Berichtssaison. Morgan Stanley gewannen nach überzeugenden Quartalszahlen 6,6 Prozent. Alcoa enttäuschte dagegen mit den Quartalsergebnissen. Die Aktie brach um 11,9 Prozent ein. Für die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging es um 0,8 Prozent nach oben. Die Marktkapitalisierung übersprang damit die Marke von 1 Billion Dollar. Dies gelang zuvor nur Apple, Amazon und Microsoft. Ein negativer Analystenkommentar drückte die zuletzt sehr feste und auf Rekordnviveau handelnde Tesla-Aktie um 1,0 Prozent. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Sell" von "Hold" abgestuft.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1139 +0,0% 1,1138 1,1132 -0,7%

EUR/JPY 122,79 +0,1% 120,87 122,62 +0,7%

EUR/CHF 1,0750 +0,0% 1,1025 1,0742 -1,0%

EUR/GBR 0,8512 -0,1% 0,8975 0,8517 +0,6%

USD/JPY 110,23 +0,1% 107,74 110,16 +1,3%

GBP/USD 1,3079 +0,0% 1,2500 1,3071 -1,3%

USD/CNH 6,8697 -0,1% 6,8771 6,8763 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.934,87 2,63 8.578,75 8.639,01 +23,9%

Bei den grossen Währungspaaren gab es kaum Bewegung. Der Yuan legte nach dem Phase-1-Handelsabkommen zwischen China und den USA gegenüber dem Dollar weiter zu. Der Greenback fiel auf 6,8785 Yuan von 6,8916 am Vortag. Die türkische Lira zeigte eine für viele Marktbeobachter überraschende Marktreaktion und legte nach einer unerwartet hoch ausgefallenen Zinssenkung der türkischen Notenbank zu. Einige Akteure verweisen auf die begleitenden Kommentare der Währungshüter. Diese hätten betont, dass sich die Erholung der Wirtschaft fortsetze und man davon ausgehe, dass dies auch nachhaltig sei. Daneben habe die Notenbank von einer "Verbesserung des finanziellen Umfelds" gesprochen. Der Dollar kostete zuletzt 5,8566 Lira, verglichen mit wird aktuell mit 5,8504 Lira gehandelt verglichen mit rund 5,8900 im Tageshoch vor der Zinssenkung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,51 58,52 -0,0% -0,01 -4,2%

Brent/ICE 64,67 64,62 +0,1% 0,05 -2,1%

Die Ölpreise legten deutlicher zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 58,48 Dollar. Brent legte um 0,9 Prozent auf 64,58 Dollar zu. Am Vortag hatten die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten die Preise zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Nun setzten die Investoren vor dem Hintergrund des Phase-Abkommens im Handelsstreit auf höhere Ölimporte durch China, wie es hiess. Daneben hatte der US-Senat das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada ratifiziert, was die Erwartung für einen steigenden Ölverbrauch ebenfalls beflügelte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.554,93 1.552,55 +0,2% +2,38 +2,5%

Silber (Spot) 18,03 17,95 +0,4% +0,08 +1,0%

Platin (Spot) 1.013,20 1.004,90 +0,8% +8,30 +5,0%

Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,5% +0,01 +2,3%

