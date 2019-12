MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die chinesischen Verbraucherpreise haben mit ihrem Aufwärtstrend im November den höchsten Wert seit fast acht Jahren erreicht. Vor allem die Preise für Schweinefleisch und andere Lebensmittel liessen den Verbraucherpreisindex um 4,5 Prozent steigen. So hoch war die Teuerung seit Januar 2012 nicht mehr, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Oktober hatte die Inflation noch bei 3,8 Prozent gelegen, Volkswirte hatten für November mit einem Anstieg auf nur 4,4 Prozent gerechnet. Lebensmittel verteuerten sich mit 19,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum so stark wie seit elf Jahren nicht. Schweinefleisch war wegen der Schweinepest mehr als doppelt so teuer und trug damit 2,64 Prozentpunkte zum Anstieg des Verbraucherpreisindex bei. Im Monatsvergleich legte der Verbraucherpreisindex im November um 0,4 Prozent zu, im Oktober waren die Preise zum Vormonat noch um 0,9 Prozent gestiegen.

08:00 DE/Deutsche Bank AG, Einzelheiten zur Investorenkonferenz

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Zwischenbericht

10:00 DE/MVV Energie AG, BI-PK

10:00 DE/Eon SE, Pressegespräch zu 5G

14:00 DE/Bayer AG, Investoren-Telefonkonferenz zu Nachhaltigkeitszielen 2030

Im Laufe des Tages:

- AT/AMS AG, Endgültiges Ergebnis des Osram-Übernahmeangebots

- FR

08:45 Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

- GB

10:30 Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-1,0% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-1,4% gg Vj

10:30 Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -12,5 Mrd GBP

10:30 BIP Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

PROGNOSE: -0,1 Punkte

zuvor: -2,1 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -22,3 Punkte

zuvor: -24,7 Punkte

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

1. Veröff.: -0,3% gg Vq

2. Quartal: +2,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +3,4% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

2. Quartal: +2,4% gg Vq

11:00 AT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit mit Laufzeit Februar 2029

im Volumen von 460 Mio EUR

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember

2021 im Volumen 4 Mrd EUR

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.089,00 -0,11

S&P-500-Future 3.138,00 0,15

S&P-500-Future 3.138,00 0,15

Nikkei-225 23.410,19 -0,09

Schanghai-Composite 2.918,02 0,12

+/- Ticks

Bund -Future 172,43 17243

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.105,61 -0,46

DAX-Future 13.073,00 -0,79

XDAX 13.074,43 -0,78

MDAX 27.378,46 0,13

TecDAX 3.053,18 -0,06

EuroStoxx50 3.672,18 -0,55

Stoxx50 3.325,73 -0,28

Dow-Jones 27.909,60 -0,38

S&P-500-Index 3.135,96 -0,32

Nasdaq-Comp. 8.621,83 -0,40

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,34% +24

EUROPA

Ausblick: Auch am Dienstag dürfte das Geschäft an Europas Börsen ruhig verlaufen. Angesichts der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, der EZB-Entscheidung am Donnerstag, den Parlamentswahlen in Grossbritannien am Donnerstag sowie dem Ablauf der Frist für weitere US-Strafzölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von 160 Milliarden-Dollar am Sonntag dürften die Anleger weiter sehr vorsichtig agieren. Die Nachrichtenlage ist derweil sehr ruhig. Akzente könnten möglicherweise die Investorentage bei der Deutschen Bank sowie der DWS setzen.

Rückblick: Die Nachrichtenlage war zu Wochenbeginn dünn, allerdings stehen wichtige Termine im weiteren Wochenverlauf an. Sanofi (minus 2 Prozent) kauft das Biotech -Unternehmen Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar und legt dafür eine saftige Prämie auf den Tisch. Biotechnologie-Aktien profitierten von der Übernahmefantasie in der Branche. Im TecDAX gewannen Carl Zeiss 10,9 Prozent, getrieben zusätzlich von einer Kaufempfehlung. Morphosys (plus 2,9 Prozent) stiegen auf ein neues Jahreshoch. Tullow Oil brachen um mehr als 70 Prozent ein. Der Ölkonzern rechnet mit einer sinkenden Produktion. Tesco legten um 4,6 Prozent zu. Der Konzern prüft den Rückzug aus Asien. Im Übernahmekampf um Just Eat hat die niederländische Prosus ihre Offerte erneut angehoben. Die Aktien von Prosus schlossen wenig verändert, Just Eat gewannen 0,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Osram kommt in österreichische Hände. AMS brachte sein Übernahmeangebot durch. Mit Aufschlägen von 14,9 Prozent auf 44,24 Euro schlossen Osram aber deutlich über dem AMS-Gebot von 41 Euro. Offenbar setzen die Anleger darauf, dass AMS in Zukunft nachkaufen wird. Für Rocket Internet ging es 3,8 Prozent nach oben, während United Internet 1,9 Prozent nachgaben. Die beiden Unternehmen kaufen die Anteile zurück, die das jeweils andere Unternehmen an ihnen hält. IVU Traffic Technologies reagierten mit Aufschlägen von 6,4 Prozent auf einen Auftrag der Dänischen Staatsbahnen (DSB).

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich das Geschäft auf Allgeier konzentriert. Die Technologie-Holding hatte am Abend erste Einschätzungen für die Geschäftszahlen 2019 genannt und zugleich einen Ausblick auf 2020 veröffentlicht. In einer ersten Reaktion wurden die Titel 2 Prozent schwächer als zum Xetra-Schluss gestellt, doch im späten Geschäft wurden die Titel dann über 10 Prozent fester getaxt. "Mit der Aktie gab es mehr Umatz heute Abend als mit allen DAX-Werten zusammen", sagte der Teilnehmer. MTU wurden indes 1,1 Prozent höher gestellt. Der Händler berichtete von einer Hochstufung durch die UBS auf "Buy" von zuvor "Neutral".

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Anleger haben das Risiko gescheut. Denn im Laufe der Woche stehen wichtige Termine an, so die Zinsentscheidung der Fed und die der EZB sowie die Unterhauswahlen in Grossbritannien. Zudem könnte im Wochenverlauf Bewegung in das Amtsenthebungsverfahren um US-Präsident Donald Trump kommen. Am Markt wurden aber auch schwache chinesische Exportdaten für die Risikoscheu geltend gemacht. Die Ausfuhren in die USA brachen regelrecht ein. Das Thema Handelsstreit blieb ohnehin im Fokus, weil am Sonntag neue US-Strafzölle auf chinesische Importe drohen. Apple stellten den schwächsten Dow-Wert mit minus 1,4 Prozent. Laut Analysten könnte Apple bei den angedachten Zöllen einer der grossen Verlierer sein. Sanofi übernimmt Synthorx. Die Aktie folgte dem Gebot und explodierte um 170,5 Prozent. Merck & Co will Arqule übernehmen. Die Aktie wurde um 103,9 Prozent nach oben getrieben, Merck büssten 0,1 Prozent ein. Diplomat Pharmacy hatte einer Übernahme durch Unitedhealth zugestimmt, die indes einen Abschlag von rund 30 Prozent auf den Freitagskurs bezahlt. Dementsprechend brach das Papier um 32,7 Prozent ein. Unitedhealth tendierten 0,9 Prozent leichter. PG&E haussierten um 15,9 Prozent, nachdem der Versorger sich mit den Opfern der Waldbrände geeinigt hatte. Angesichts der leichten Risikoscheu zeigten sich vermeintlich sichere US-Anleihen befestigt. Im Gegenzug fiel die Zehnjahresrendite um 1,0 Basispunkt auf 1,83 Prozent. Vor allem die ab Sonntag drohenden zusätzlichen US-Zölle stützten US-Anleihen, hiess es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17.23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1067 +0,0% 1,1065 1,1072 -3,5%

EUR/JPY 120,20 +0,0% 120,87 120,25 -4,4%

EUR/CHF 1,0930 -0,0% 1,1025 1,0938 -2,9%

EUR/GBR 0,8413 -0,1% 0,8975 0,8416 -6,5%

USD/JPY 108,61 +0,0% 107,74 108,62 -0,9%

GBP/USD 1,3154 +0,1% 1,2500 1,3156 +3,1%

USD/CNH 7,0333 -0,0% 7,0363 7,0370 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.343,26 0,16 8.578,75 7.430,76 +97,4%

Das Pfund legte zu, kam aber von den Tageshochs deutlich zurück. Die Märkte setzten offenbar weiter auf einen Sieg des amtierenden Premiers Boris Johnson bei den Wahlen. Nach neuen Umfragen können die Konservativen ihre Führung noch ausbauen. Die britische Devise stieg um 0,1 Prozent auf 1,3149 Dollar. Noch Anfang September stand das Pfund im Tief unter 1,20 Dollar. Derweil profitierte auch der Euro von der Hoffnung auf einen Brexit mit Abkommen und stieg auf 1,1065 Dollar nach einem Vortagestief knapp über der Marke von 1,1040. Der ICE-Dollarindex verlor knapp 0,1 Prozent nach Abgaben von 0,6 Prozent in der Vorwoche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,98 59,02 -0,1% -0,04 +21,6%

Brent/ICE 64,20 64,25 -0,1% -0,05 +16,0%

