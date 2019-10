MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Tags des koreanischen Alphabets geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Zahlungsdienstleister Wirecard wird bei seiner Langfriststrategie "Vision 2025" ehrgeiziger. Das im Jahr 2025 zu erwartende Transaktionsvolumen werde jetzt mit mehr als 810 Milliarden Euro angenommen und das EBITDA soll mehr als 3,8 Milliarden Euro erreichen, wie der DAX-Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttags in New York mitteilte. Beim Konzernumsatz schätzt Wirecard nun mehr als 12 Milliarden Euro. Die Konversion des freien Cashflows wird unverändert mit mehr als 65 Prozent erwartet. "Vision 2025" sah bislang einen Anstieg des Transaktionsvolumens auf mehr als 710 Milliarden Euro vor. Der Umsatz sollte auf über 10 Milliarden Euro klettern und der operative Gewinn (EBITDA) auf über 3,3 Milliarden Euro. Wirecard begründet die neuen Ziele unter anderem mit den "leistungsstarken Partnerschaften" wie mit der japanischen Softbank.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Qiagen hat die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt und geht nun von einem Nettoumsatzwachstum von etwa 3 Prozent bei konstanten Wechselkursen aus. Zuvor hatte Qiagen mit 4 bis 5 Prozent gerechnet. Bereinigt um den chinesischen Markt soll das Gesamtumsatzwachstum 6 Prozent betragen. Im Einklang mit der bisherigen Prognose erwartet Qiagen einen bereinigten Gewinn von 0,35 bis 0,36 US-Dollar auf Basis konstanter Wechselkurse. Qiagen teilte zudem Restrukturierungsschritte mit und kalkuliert mit einem Restrukturierungsaufwand vor Steuern von etwa 260 bis 265 Millionen Dollar. Die Gesellschaft sprach von "Massnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für die wichtigsten Wachstumstreiber im 'Sample to Insight'-Portfolio." Des Weiteren kündigte das Unternehmen einen Führungswechsel an: CEO Peer M. Schatz tritt zurück. Er hatte das Amt sein 2004 inne. Schatz wird Qiagen weiter als Berater des Aufsichtsrates zur Verfügung stehen und in den kommenden Wochen in diese Rolle wechseln.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe August

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

- US

14:30 Erzeugerpreise September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 NL/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2047

im Volumen von 1,0 bis 2,0 Mrd EUR

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,035 Mrd EUR,

davon:

0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2029

1,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2047

11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.100,00 0,20

S&P-500-Future 2.946,20 0,30

Nikkei-225 21.607,05 1,08

Schanghai-Composite 2.927,92 0,78

+/- Ticks

Bund -Future 174,07 -21

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.097,43 0,70

DAX-Future 12.067,00 0,15

XDAX 12.080,49 0,15

MDAX 25.615,96 0,32

TecDAX 2.785,17 0,55

EuroStoxx50 3.471,24 0,71

Stoxx50 3.170,53 0,84

Dow-Jones 26.478,02 -0,36

S&P-500-Index 2.938,79 -0,45

Nasdaq-Comp. 7.956,29 -0,33

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,28% -22

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start rechnen Händler am Dienstag. Übergeordnet steht China im Fokus. So kehren die Chinesen nach einer Woche Urlaub zurück an die Börsen und zeigen sich in Kauflaune. Grund dazu gibt der Caixin Service-Einkaufsmanagerindex (PMI), der nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen ist. Auch die Wiederaufnahme hochrangiger Handelsgespräche zwischen den USA und China am Donnerstag sorgt für Optimismus. Zudem haben die USA und Japan zwei Handelsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft und Digitales unterzeichnet. Freunde der Geldpolitik werden derweil mit vielen Reden versorgt, um über weitere Zinssenkungen zu spekulieren. Am Dienstag sprechen die stimmberechtigten Fed-Mitglieder Evans und Powell und der nicht-stimmberechtigte US-Notenbanker Kashkari. Wichtig für Europa dürften die deutsche Industrieproduktion und die Frühindikatoren der OECD werden.

Rückblick: Freundlich - Überraschend schwache deutsche Auftragseingänge im August belasteten nicht, auch weil das Minus aus dem Vormonat nach oben revidiert wurde. Beobachter sprachen zudem von einem Gewöhnungseffekt bei schwachen deutschen Wirtschaftsdaten. Zudem setzen die Akteure angesichts zuletzt gehäuft schwacher Konjunktursignale auf eine weiter lockere Geldpolitik der grossen Notenbanken. Safilo verloren in Mailand mit nachlassenden Spekulationen um eine Übernahme durch Kering 9,9 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung brach der Kurs des britischen Baustoffhändlers SIG um fast 16 Prozent ein. HSBC (plus 0,4 Prozent) reagierten kaum auf Berichte zu geplanten Massenentlassungen. Fluggesellschaften zeigten sich erholt. Lufthansa und Air France-KLM stiegen um 4,2 und 4,9 Prozent und SAS sogar um 11,7 Prozent. Letztere profitierten von sehr guten Verkehrszahlen, die auch den Sektor insgesamt stützten.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im Blick stand die Osram-Aktie, nachdem der österreichische Bieter AMS sein Übernahmeziel nicht erreicht hat. AMS gaben 0,9 Prozent nach, Osram 3,3 Prozent. Dass der für Mitte Oktober geplante Prozess in den USA gegen Bayer um die Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat verschoben werden soll, werteten Marktexperten dahingehend positiv, dass Bayer an einem "grossen Vergleich" arbeitet. Bayer gewannen 1,4 Prozent. Gut kamen Zahlen zum Wachstum im dritten Quartal von Hypoport an. Der Kurs legte um 5,2 Prozent zu. Unter den Nebenwerten erholten sich Eckert & Ziegler nach der jüngsten Konsolidierung kräftih um 8,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen gaben um fast 6 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Abend die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt, sowie Restrukturierungsmassnahmen und den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden mitgeteilt. "Das alles liest sich wirklich nicht gut", sagte ein Händler.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Der Aktienmarkt folgte den Schlagzeilen zum Handelskonflikt. USA und China wollen ihre Gespräche am Donnerstag auf hochrangiger Ebene wieder aufnehmen. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte sich zwar verhalten optimistisch geäussert, doch dämpften Berichte, dass China eher kleinteilige Lösungen anstrebe und nicht bereit sei, gesetzliche Änderungen zum Schutz des geistigen Eigentums vorzunehmen. Unter den Einzelwerten notierten GE knapp behauptet. Der Mischkonzern friert die Betriebsrentenansprüche für 20.000 Mitarbeiter ein, um so Pensionsdefizit und Schulden zu reduzieren. Ein positiver Analystenkommentar verhalf der Uber-Aktie zu einem Anstieg um gut 2,4 Prozent. Citi hatte die Titel auf "Buy" hoch gestuft. Der Tarifkonflikt bei General Motors ging in die vierte Woche, eine Einigung schien nicht in Sicht. Die Papiere verbilligten sich um 0,5 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 3,1 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,0978 +0,1% 1,0971 1,0999

EUR/JPY 117,89 +0,2% 120,87 117,64

EUR/CHF 1,0923 +0,1% 1,1025 1,0930

EUR/GBR 0,8926 +0,0% 0,8975 0,8926

USD/JPY 107,39 +0,1% 107,74 106,96

GBP/USD 1,2299 +0,1% 1,2500 1,2323

USD/CNY 7,1268 -0,3% 7,1484 7,1484

Bitcoin

BTC/USD 8.220,25 0,22 8.578,75 8.192,00

Die türkische Lira geriet unter Druck mit den international kritisierten Plänen einer Militäroffensive der Türkei gegen die Kurden in Syrien unter Druck. Die Verluste weiteten sich deutlich aus, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, die Wirtschaft der Türkei zu "zerstören", falls Ankara im Syrien-Konflikt zu weit gehen sollte. Der Dollar legte derweil auch auf breiter Front zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,09 52,75 +0,6% 0,34 +10,1%

Brent/ICE 58,66 58,35 +0,5% 0,31 +5,8%

Zunächst stützten Meldungen über eine Angebotsverknappung. Der September offenbarte den höchsten Förderrückgang des Erdölkartells Opec seit 17 Jahren,. Doch dann schwappten Zweifel über ein Zustandekommen eines Handelsabkommens zwischen den USA und China an den Ölmarkt und die Aufschläge lösten sich auf. WTI fiel um 0,1 Prozent auf 52,75 Dollar. Brent verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 58,35 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.491,85 1.493,60 -0,1% -1,75 +16,3%

Silber (Spot) 17,44 17,45 -0,1% -0,01 +12,5%

Platin (Spot) 883,35 878,50 +0,6% +4,85 +10,9%

Kupfer-Future 2,58 2,57 +0,1% +0,00 -2,1%

