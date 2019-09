MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins abermals gesenkt, um die Wirtschaft vor Risiken abzusichern, da der Handelsstreit zwischen den USA und China die globalen Wirtschaftsaussichten eintrübt. Das von Fed-Chef Jerome Powell geleitete Federal Open Market Commitee (FOMC) reduzierte den Schlüsselzins um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Während die Zentralbanker die Tür zu weiteren Kürzungen offen liessen, waren sie über die Zinsentscheidung und den Zinspfad gespalten. Der Beschluss fiel mehrheitlich mit sieben zu drei Stimmen. Die Projektionen zum künftigen Zinspfad zeigen, wie weit die Meinungen im FOMC auseinanderstreben, was die Aufgabe von Powell nicht leichter macht. Sieben von 17 Geldpolitikern erwarten in diesem Jahr eine weitere Zinssenkung . Die anderen zehn verteilen sich gleichmässig auf jene, die das aktuelle Zinsniveau für angemessen halten und diejenigen, die denken, dass der Leitzins etwas höher liegen sollte. Diese Unterschiede sind für das nächste Jahr noch grösser. Etwa die Hälfte der Notenbanker erwartet, dass der Leitzins bis Dezember 2020 um 25 Basispunkte niedriger liegen wird als jetzt, während die andere Hälfte der Ansicht ist, dass es angebracht wäre, mindestens eine der beiden jüngsten Senkungen rückgängig zu machen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1H (08:15 Telefonkonferenz)

Im Laufe des Tages:

- ES/Ryanair Holdings plc, Streik der spanischen Piloten (bis 20.9.)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,7 Mrd CHF

09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 0,75%

zuvor: 0,75%

- US

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -128,00 Mrd USD

zuvor: -130,40 Mrd USD

14:30 Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: 9,5

zuvor: 16,8

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 204.000

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -1,1% gg Vm

zuvor: +2,5% gg Vm

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021

Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029

Auktion 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2032

Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035

im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025

Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025

Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2025

im Gesamtvolumen von 7,5 bis 9,0 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 500 Mio SEK

11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit März 2028

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit März 2029

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juli 2036

im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.385,00 -0,14

S&P-500-Future 3.003,00 -0,19

Nikkei-225 22.075,47 0,52

Schanghai-Composite 2.984,06 -0,05

+/- Ticks

Bund -Future 173,30 11

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.389,62 0,14

DAX-Future 12.417,00 0,23

XDAX 12.416,92 0,23

MDAX 25.947,86 -0,04

TecDAX 2.895,31 0,54

EuroStoxx50 3.528,04 0,19

Stoxx50 3.197,11 0,05

Dow-Jones 27.147,08 0,13

S&P-500-Index 3.006,73 0,03

Nasdaq-Comp. 8.177,39 -0,11

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,19 +36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit wenig veränderten Kursen an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Nach der Fed rücke neben den Notenbanksitzungen in der Schweiz, in Norwegen und in Grossbritannien der Verfall am Freitag in den Blick. "Es ist ein gutes Zeichen, dass viele Marktteilnehmer von Enttäuschungspotenzial gesprochen hatten, dieses aber dann nicht umgesetzt wurde", so ein Händler mit Blick auf die Fed. Das spreche für Anlagedruck und zumindest relativ stabile Kurse. Lediglich Euro und Gold notieren etwas leichter, nachdem sich die Fed mit Aussagen über den weiteren Zinstrend zurückgehalten und sogar die Wachstumsprognose leicht erhöht hat. Die Leitzinssenkung um 25 Basispunkte war erwartet worden. Impulse könnten am Nachmittag auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia ausgehen, dem so genannten Philly-Fed.

Rückblick: Gut behauptet - Die Märkte warteten auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank. Erwartet wurde eine Senkung der Fed-Funds-Rate um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent. Händler begründeten die Erwartung mit den Risiken aus dem Handelsstreit. Im Blick stand damit auch der Ausblick. Die Branchenindizes verhielten sich ruhig. An der Spitze lagen Versorger-Aktien mit einem Index-Plus von 0,9 Prozent. Auf der anderen Seite gab der Index der Hersteller von Konsumgütern 0,6 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX stiegen Wirecard um 3,6 Prozent. Die Kooperation des Zahlungsdienstleisters mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank ist nun in trockenen Tüchern. Covestro stiegen um 2,4 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktien zum Kauf empfohlen hatte. Dagegen fielen Deutsche Post nach der Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Fedex um 1,2 Prozent. Und Beiersdorf verloren 0,7 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktien zum Verkauf gestellt hatte. In der dritten Reihe erholten sich Varta um 4,8 Prozent und Compugroup um 3,6 Prozent. TLG Immobilien hat sich über die Ausgabe dreier Anleihen 1 Milliarde Euro besorgt, um die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Aroundtown zu finanzieren. TLG notierten 3,9 Prozent im Plus. Aroundtown gewannen 2,6 Prozent. Aroundtown ist an Grand City beteiligt, die um 0,9 Prozent stiegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Siemens-Aktie gab leicht nach, nachdem der Aufsichtsrat Vorstandsmitglied Roland Busch mit Wirkung vom 1. Oktober zum stellvertretenden CEO ernannt hat. Die Siemens-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent niedriger getaxt. Bauer verloren 9,5 Prozent. Das Unternehmen hat für 2019 seinen Jahresausblick aufgrund einer schlechten Auslastung gesenkt. Gerry Weber wurden 26 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen rechnet noch mit einer Aufhebung des Insolvenzverfahrens in diesem Jahr. Im regulären Handel war die Aktie um über 60 Prozent nach oben geschossen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank hat für eine erhöhte Volatilität gesorgt. Zwar senkte die Fed wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf die Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent, allerdings zeigte sich der Offenmarktausschuss uneinig über den weiteren Zinskurs. Dies drückte den Dow-Jones-Index zunächst unter die Marke von 27.000 Punkten. Mit den Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf der Pressekonferenz konnte sich der Index jedoch wieder erholen und schloss rund 100 Punkte über dem Stand vor der Entscheidung. Powell sagte, dass der wirtschaftliche Ausblick für die USA weiterhin positiv sei. Unter den Einzelwerten sackten FedEx um 12,9 Prozent ab. Das Unternehmen hatte gewinnseitig enttäuscht und blieb zudem mit dem Gewinnausblick für das Gesamtgeschäftsjahr hinter den Analystenschätzungen zurück. Die Analysten von Stifel sehen von der FedEx-Gewinnwarnung auch negative Auswirkungen auf die Konkurrenten UPS und DHL .

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen im Anschluss an die Zinsentscheidung leicht nach. Die Rendite der Titel mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 1,79 Prozent, nach 1,75 Prozent vor der Veröffentlichung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:26

EUR/USD 1,1039 +0,1% 1,1033 1,1063

EUR/JPY 119,08 -0,4% 120,87 119,69

EUR/CHF 1,1000 +0,1% 1,1025 1,1002

EUR/GBR 0,8851 +0,1% 0,8975 0,8862

USD/JPY 107,88 -0,5% 107,74 108,19

GBP/USD 1,2472 -0,0% 1,2500 1,2484

USD/CNY 7,1038 +0,3% 7,086 7,0860

Bitcoin

BTC/USD 9.853,86 -3,26 10.327,25 10.158,94

Der Dollar legte im Anschluss an die Zinsentscheidung zu. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1033 Dollar, nach 1,1065 Dollar vor der Bekanntgabe.

Der Yen wertet zu Euro und Dollar am Donnerstagmorgen auf, nachdem die japanische Notenbank ihre Zinspolitik unverändert beibehalten hat.

+++++ ROHSTOFFE +++++

