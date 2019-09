MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DONNERSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Entedankfestes geschlossen.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Entedankfestes geschlossen und in China wegen des Mondfestes

Die EZB-Ratssitzung am Donnerstag - die vorletzte unter Präsident Mario Draghi - ist von einiger Unsicherheit umgeben. Wie viele Beobachter es haben kommen sehen, musste die EZB die "Normalisierung" ihrer Geldpolitik abbrechen. Nun dürfte der Rat eine weitere Lockerung der Geldpolitik beschliessen. 32 der 44 von Dow Jones Newswires befragten Analysten erwarten, dass der gegenwärtig bei minus 0,40 Prozent liegenden Einlagenzins um 10 Basispunkte sinken wird, zwölf prognostizieren eine Senkung um 20 Basispunkte. Der grösste Teil der Experten erwartet zudem, dass die Zentralbank eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe beschliessen wird, mithin eine Wiedereinführung des sogenannten Quantative Easing (QE). Einige prognostizieren auch, dass die EZB einen Teil der Überschusseinlagen der Banken bei der EZB von dem negativen Einlagenzins freistellen wird. Viele Experten erwarten zudem eine weitere Schärfung der zeitlichen und/oder zustandsabhängigen Zinsausblicks sowie günstigere Konditionen für die dritte Serie langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3). Gedämpft wurden die diversen Lockerungserwartungebn zuletzt von zwei Ereignissen. Das französische Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sagte, dass die EZB von ihren zweifellos vorhandenen Werkzeugen nicht alle gleichzeitig einsetzen müsse. Und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos wies darauf hin, dass die EZB bei ihren geldpolitischen Entscheidungen nicht alleine auf Marktsignale achte, sondern auch auf Konjunkturdaten.

Die US-Regierung hat eine für den 1. Oktober angekündigte Anhebung der Strafzölle auf Importe aus China um zwei Wochen verschoben. Bereits eingeführte Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden Dollar sollen nun erst am 15. Oktober auf 30 Prozent erhöht werden, wie US-Präsident Donald Trump am Mittwoch via Twitter ankündigte. Es handele sich um eine "Geste des guten Willens". Seinen Angaben zufolge hatte Chinas stellvertretender Regierungschef Liu He um die Verschiebung gebeten. Ausserdem werde am 1. Oktober der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik gefeiert, erklärte der Präsident. Die chinesische Regierung hatte zuvor ihrerseits angekündigt, 16 Kategorien von US-Produkten von bereits geltenden Strafzöllen zunächst zu befreien.

KNORR-BREMSE

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Auftragseingang 1.701 -1% 2 1.719

Umsatz 1.823 +7% 4 1.708

EBITDA 332 +16% 4 287

Ergebnis je Aktie 0,99 +16% 2 0,85

Weitere Termine:

07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H, München

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H,

Grünwald

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt

13:00 CA/Hudson's Bay Co, Ergebnis 2Q, Toronto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise August (endgültig)

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj

10:00 Konjunkturprognose des ifo-Instituts

- EU

11:00 Industrieproduktion Juli

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,1% gg Vj

zuvor: -1,6% gg Vm/-2,6% gg Vj

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

- US

14:30 Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 Realeinkommen August

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 217.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023

im Volumen von 3,5 bis 4,0 Mrd EUR

Auktion 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026

im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR

Auktion 3,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2049

im Volumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR

11:00 IE/Auktion 1,1-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029

im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022

im Volumen von 15 Mrd HUF

Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen 15 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.149,00 0,03

S&P-500-Future 2.865,50 -0,02

Nikkei-225 21.280,33 0,04

Schanghai-Composite 2.905,40 -0,02

+/- Ticks

Bund -Future 166,56 4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.359,07 0,74

DAX-Future 12.383,50 0,70

XDAX 12.385,25 0,69

MDAX 26.082,40 0,77

TecDAX 2.859,42 1,26

EuroStoxx50 3.516,82 0,51

Stoxx50 3.203,87 0,73

Dow-Jones 27.137,04 0,85

S&P-500-Index 3.000,93 0,72

Nasdaq-Comp. 8.169,68 1,06

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,15 +39

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Eine freundliche Handelseröffnung zeichnet sich für den mit Spannung erwartetet EZB-Tag ab. Zum einen, weil es leichte Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit gibt, zum anderen, weil von der EZB ein Lockerungspaket erwartet wird. In diesem Umfeld stellt IG den DAX 75 Punkte höher bei 12.454 Zählern, auch der Euro-Stoxx-50 sollte ein halbes Prozent fester in den Tag starten.

Rückblick: Freundlich - Die Blicke der Anleger richteten sich hoffnungsvoll auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Dass die Notenbanker ihre Geldpolitik lockern werden gilt als ausgemacht, die Frage ist, in welchem Ausmass. Am Anleihemarkt sanken dazu passend die Renditen. Aufgehellt wurde die Stimmung davon, dass China eine Liste mit Importprodukten aus den USA erstellt hat, die im Zuge der Vorbereitung neuer Handelsgespräche im Oktober von Strafzöllen ausgenommen werden. Nach einer Übernahmeofferte der Börse Hongkong (HKEX) ging es für die Aktie der Londoner Börse (LSE) um 5,9 Prozent nach oben. Die verhaltene Reaktion der LSE-Aktie zeigte die Skepsis der Marktteilnehmer hinsichtlich der Erfolgsaussichten. In Amsterdam feierte Prosus ein spektakuläres Börsendebüt. Die Tochtergesellschaft des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers hatte den Referenzpreis auf 58,70 Euro gelegt. Die Aktie schloss mit 74,19 Euro, 26,4 Prozent über dem Ausgabepreis. Ryanair gewannen 2,9 Prozent. Die Iren haben mit ihren Piloten in Deutschland erstmals einen Tarifvertrag abgeschlossen. Damit dürfte auch die Wahrscheinlichkeit auf Einigungen in Grossbritannien und Spanien steigen. Inditex verloren nach der Vorlage der Halbjahreszahlen 3,9 Prozent. Laut den Analysten von Bryan Garnier ist die Marge im zweiten Quartal unter der Erwartung geblieben.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX legte bereits den fünften Handelstag in Folge zu. Dabei schnitten Technologietitel in Deutschland deutlich besser ab als der breite Markt. Unter den Zyklikern gewannen BASF 1,2, Lufthansa 1,7 und Infineon 3,1 Prozent. Autoaktien legten dagegen nach der jüngsten Rally eine Ruhepause ein. Für Merck ging es um 1,4 Prozent nach oben. Die Darmstädter erwarten für die kommenden Jahre ein profitables Wachstum - getragen von allen Unternehmensbereichen. Ausserdem kann Merck auf eine schnellere US-Zulassung für seine Prüftherapie Tepotinib hoffen. Adva Optical schlossen 6,4 Prozent fester. Der russische Cloud-Dienstleister Inoventica will künftig die Technologie von Adva nutzen. Mit anhaltenden Gewinnmitnahmen ging es für Eckert & Ziegler dagegen um 7,4 Prozent nach unten. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 180 Prozent gestiegen. Die fundamentale Story sei aber intakt, hiess es im Handel zu dem Strahlen- und Medizintechnikunternehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP reagierten nach Aussage eines Händlers zunächst nicht auf die Zahlen des US-Wettbewerbers Oracle. Die Oracle-Aktie geriet im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com indessen unter Druck, wohl auch weil CEO Mark Hurd eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen ankündigte. Continental zeigten sich gut behauptet mit der Nachricht, dass der Reifenhersteller mit dem französischen Wettbewerber Michelin ein Joint Venture in Singapur gründet. Unter den Nebenwerten sprangen Akasol um 8,7 Prozent nach oben, nachdem der Batteriehersteller einen neuen Grossauftrag vermeldet hatte.

USA / WALL STREET

