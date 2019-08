MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat die Frist für eine Regierungsbildung bis Mittwoch verlängert. Er gab den potenziellen Partnern von der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD und der Fünf-Sterne-Bewegung am Montag somit einen Tag mehr Zeit, sich auf eine Koalition zu einigen.

PD und Fünf Sterne setzten ihre Gespräche am Montag fort. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielen können, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der PD-Vorsitzende Nicola Zingaretti nach einem Treffen mit Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Am Abend trafen sich die beiden Parteichefs ausserdem zu einem Gespräch mit dem zurückgetretenen Regierungschef Giuseppe Conte.

Die bisherige Regierung der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsradikalen Lega von Innenminister Matteo Salvini war Anfang des Monats geplatzt. Nun liegen die Fäden bei der Suche nach einer neuen Regierung in den Händen Mattarellas. Sollten die Beratungen über eine Koalition bis Mittwoch keine Lösung bringen, steht dem Land im November eine Neuwahl bevor.

Fünf-Sterne-Bewegung und PD, die sich lange in tiefer Abneigung gegenüberstanden, hatten sich zuletzt in grossen Schritten aufeinander zubewegt. Differenzen gab es unter anderem bei der Frage, ob Conte auch einer neuen Regierung vorstehen soll.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H

19:00 US/Cypress Semiconductor Corp, ao HV zur Abstimmung über die Übernahme durch Infineon Technologies

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben

des Staates) 1H

08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

1. Veröff.: -0,1% gg Vq

zuvor: +0,4% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vj

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen August

PROGNOSE: 102

zuvor: 102

08:45 Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 101

zuvor: 101

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens August

PROGNOSE: 128,5

zuvor: 135,7

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion neuer Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juni 2021

im Volumen von 1,75 bis 2 Mrd EUR

11:00 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

September 2021 im Volumen von 5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.672,50 0,14

S&P-500-Future 2.883,80 0,02

Nikkei-225 20.479,58 1,08

Schanghai-Composite 2.907,51 1,53

+/- Ticks

Bund -Future 178,60 17

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.658,04 0,40

DAX-Future 11.687,00 1,25

XDAX 11.692,47 1,23

MDAX 24.999,67 -0,16

TecDAX 2.719,99 -0,02

EuroStoxx50 3.348,84 0,44

Stoxx50 3.070,88 0,06

Dow-Jones 25.898,83 1,05

S&P-500-Index 2.878,38 1,10

Nasdaq-Comp. 7.853,74 1,32

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,43 -38

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer zaghaften Fortsetzung des Erholungskurses an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die versöhnlicheren Töne Donald Trumps in Richtung China werden als Versuche einer Deeskalation des Handelskonflikts gewertet. Allerdings haben die US-Börsen am Montag nicht einmal die Hälfte ihrer Verluste vom Freitag wettgemacht. Der Unternehmenskalender am Dienstag ist relativ leer. Im Fokus steht die Revision des deutschen BIPs zum zweiten Quartal. In Frankreich werden die wichtigen Daten zu Verbrauchervertrauen und Geschäftsklimaindex für August vorgestellt, in den USA der Index des Verbrauchervertrauens. Italien steht politisch im Blick mit den Beratungen über eine Regierungsbildung.

Rückblick: Etwas fester - Extrem nervös hat sich der Handel an den Aktienmärkten zum Start in die Woche präsentiert. Vor allem die Schlagzeilen rund um den US-chinesischen Handelskonflikt verunsicherten die Anleger und sorgten für Volatilität. Im Tagesverlauf stützten die Trump-Aussagen zu den Handelsgesprächen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag schaffte indes kaum Vertrauen und lieferte kein Kaufargumente. Dank positiver Berichte zu den Handelsbeziehungen der USA mit der EU zogen die Automobilwerte an. Auf dem G7-Treffen habe Trump auch einen Deal mit der EU besprochen, hiess es. Der Sektor der Automobilwerte gewann 1,1 Prozent, BMW, Daimler und Peugeot legten jeweils um 1,5 Prozent zu. Essilorluxottica zogen um 0,4 Prozent an. Kursstützend wirkten Presseberichte, wonach der Hedgefonds Third Point eine Beteiligung an dem Unternehmen aufgebaut hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Auf der Verliererseite standen die Immobilienwerte mit der geplanten Mietendeckelung. Die durchgesickerten Details in Berlin deuteten nach Einschätzung von Jefferies eher auf eine Mietsenkung als lediglich ein Einfrieren der Mieten hin. Der Immobilienindex in Deutschland verlor 0,8 Prozent, Vonovia fielen 0,6 Prozent, Ado 5,2 Prozent und Deutsche Wohnen 3 Prozent. Der Finanzinvestor KKR hat sich beim Medienkonzern Axel Springer eine beträchtliche Beteiligung gesichert. Der Streubesitz der Aktie ist nun so weit gesunken, dass der Aktie die ausserordentliche Entnahme aus dem MDAX in den kommenden Tagen droht. Die Springer-Titel gewannen 0,1 Prozent. Positiv reagiert die Börse auf die Geschäftszahlen von Akasol (plus 4,5 Prozent). Für die Ströer-Aktie ging es nach einer Abstufung durch Goldman Sachs um 6,5 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Windpark-Projektierer PNE hat Gespräche mit Morgan Stanley Infrastructure Partners bestätigt. Dabei gehe es um die Möglichkeiten von Kooperationen und Beteiligungen, die auch ein Übernahmeangebot beinhalten würden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz knapp 10 Prozent höher gestellt bei 3,35 Euro. Die Titel von Centrotec Sustainable wurden 3,8 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen will knapp 1,63 Millionen eigene Aktien zurückkaufen.

USA / WALL STREET

Erholung - Nach dem Kurseinbruch am Freitag in Reaktion auf weitere Strafzölle im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich die Wall Street am Montag etwas erholt. Teilnehmer sprachen aber, trotz positiver Aussagen von US-Präsident Donald Trump und aus China, von einem weiterhin sehr nervösen Markt. Denn eine Lösung, trotz des erneut bekundeten Willens zu Gesprächen, zeichnet sich nicht ab. Stützend wirkten auch die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, die im Juli dank stark steigender Flugzeug-Bestellungen deutlich besser als erwartet ausgefallen waren. Die Apple-Aktie holte mit einem Plus von 1,9 Prozent einen Teil der heftigen Abgaben vom Freitag wieder auf. Die Titel waren um 4,6 Prozent abgestürzt. Für den Technologie- bzw. Halbleitersektor ging es um 1,5 bzw. 1,2 Prozent nach oben. Beide Subindizes waren am Freitag um über vier Prozent abgesackt. Qualcomm verloren 0,8 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat erneut seinen Finanzchef verloren. Wenig verändert tendierten die US-Anleihen und gaben damit anfängliche Gewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere zeigte sich kaum verändert bei 1,54 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:36h

EUR/USD 1,1100 -0,0% 1,1100 1,1111

EUR/JPY 117,33 -0,4% 120,87 117,78

EUR/CHF 1,0863 -0,1% 1,1025 1,0868

EUR/GBR 0,9084 +0,0% 0,8975 0,9087

USD/JPY 105,70 -0,4% 107,74 105,99

GBP/USD 1,2221 -0,0% 1,2500 1,2229

USD/CNY 7,16 +0,1% 7,1512 7,1512

Bitcoin

BTC/USD 10.167,25 -0,89 10.327,25 10.317,50

Der Dollar konnte nach seiner Talfahrt Boden gut machen. Der Euro fiel im späten US-Handel am Montag mit der Dollar-Stärke auf 1,1097 Dollar nach Wechselkursen um 1,1150 Dollar am Freitagabend.

Derweil hat die chinesische Notenbank den Yuan am Dienstag im Rahmen ihres täglichen Fixings deutlicher abgewertet. Nachdem der Mittelkurs zuletzt jeweils um maximal 0,1 Prozent angepasst wurde - in beide Richtungen - wurde er diesmal um 0,3 Prozent erhöht von 7,0570 auf 7,0810 Yuan je Dollar. Am Freitag und auch am Montag war der Yuan-Kurs deutlich gefallen in Reaktion auf die Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit. Aktuell wertet der Onshore-Yuan weiter ab von 7,1510 am Vorabend auf 7,1605 je Dollar. Er bewegt sich damit weiter auf einem Elfjahrestief. Vor der jüngsten Eskalation hatte der Kurs am Freitagmittag noch bei etwa 7,08 gelegen. Der freier handelbare Offshore-Yuan in Hongkong liegt wenig verändert bei 7,1730.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,90 53,64 +0,5% 0,26 +12,2%

Brent/ICE 58,93 58,70 +0,4% 0,23 +6,5%

