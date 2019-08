MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Dem weltweit grössten Autozulieferer Bosch machen der Konjunkturrückgang und der Umbruch in der Auto-Industrie zu schaffen. "Der Rückenwind ist weg", sagte Vorstandschef Volkmar Denner der Süddeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). "Wir rechnen derzeit damit, dass unser Umsatz in Summe in diesem Jahr nur auf Vorjahresniveau liegen wird. Und wir werden das hohe Renditeniveau des Vorjahres nicht halten können". Zudem sei nun ein deutlicher Job-Abbau geplant, vor allem an den Diesel-Standorten. Der Umfang stehe noch nicht fest. Bosch beschäftigt derzeit 410 000 Menschen weltweit. Der Automarkt entwickle sich sehr schwach, "deutlich schwächer, als wir alle noch vor einem Jahr gedacht haben", sagte Denner weiter. Es handele sich nicht um eine kurzfristige Delle, die schnell wieder aufgeholt werden könne. "Wir gehen in unserer Planung davon aus, dass die Automobilproduktion in den kommenden Jahren stagnieren wird, anders als in der Vergangenheit, als es fast immer aufwärts ging", so Denner. Insbesondere der Rückgang bei Dieselmotoren wirke sich negativ aus.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Investor EPGC hat sich bei der geplanten Übernahme von Metro mit den beiden Hauptaktionären nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können. EPGC bezeichnete die Gespräche mit Meridian und Beisheim in einer Mitteilung zwar als "konstruktiv" - aber letztlich als nicht erfolgreich. Es werde weder der Angebotspreis erhöht noch die Mindestannahmeschwelle abgesenkt noch das Angebot anderweitig geändert, so der Investor. Die Angebotsfrist ende am Mittwoch, 7. August, um Mitternacht Ortszeit Frankfurt. Damit droht die Übernahme zu scheitern: Ohne das Paket von Meridian und Beisheim ist es wohl so gut wie ausgeschlossen, dass EPGC genug Stammaktien für das Erreichen der Mindestannahmeschwelle zusammenbekommt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BEIERSDORF (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1H 1H19 ggVj Zahl 1H18

Umsatz Konzern 3.833 +6% 4 3.613

Umsatz Consumer 3.146 +6% 2 2.957

Umsatz Tesa 692 +5% 2 656

Organisches Wachstum 3,9 -- 3 7,7

EBIT vor Sondereffekten 590 +1% 5 585

Ergebnis nach Steuern/Dritten 418 +5% 2 399

Ergebnis je Aktie 1,84 +5% 6 1,76

GEA GROUP (07:30)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Auftragseingang 1.219 -12% 23 1.383

Umsatz 1.222 -0,4% 24 1.227

Operatives EBITDA 108 -19% 23 133

Operatives EBIT* 62 -43% 6 109

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 16 -76% 4 65

Ergebnis je Aktie* 0,13 -64% 3 0,36

*Prognosen von Factset

Weitere Termine:

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1H, Ellwangen

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H, Wiesbaden

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Heidelberg

07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H, Asslar

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Herzogenaurach

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H, Augsburg

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q, Martinsried

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Daimler, Absatzzahlen Juli

DIVIDENDENABSCHLAG

Diskus Werke: 0,25 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -2,2% gg Vm

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025

im Volumen von 3,0 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.665,00 -0,02

S&P-500-Future 2.833,20 0,11

Nikkei-225 20.553,33 -0,81

Schanghai-Composite 2.778,15 -1,54

+/- Ticks

Bund -Future 176,17 -20

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.658,51 -1,80

DAX-Future 11.603,00 -2,41

XDAX 11.611,48 -2,42

MDAX 25.038,14 -2,29

TecDAX 2.774,49 -2,87

EuroStoxx50 3.310,93 -1,93

Stoxx50 3.044,06 -2,21

Dow-Jones 25.717,74 -2,90

S&P-500-Index 2.844,74 -2,98

Nasdaq-Comp. 7.726,04 -3,47

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,37 +46

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf einen leicht erholten Start an Europas Börsen setzen Händler am Dienstag. Zunächst hatte es noch nach einem weiteren Kurssturz ausgesehen, da die USA China als Währungsmanipulator bezeichnet und die Angst vor einem Währungskrieg geschürt hatten. Die Wall Street brach darauf um knapp 3 Prozent ein mit Verlusten bei Apple von über 5 Prozent. Auch Asien wurde noch von einer Verkaufswelle belastet, bis China mit dem offiziellen Yuan-Fixing wieder zurück unter der 7er-Marke überraschte. Dies wurde als Signal gewertet, man wolle keine Eskalation aufkommen lassen. Nachtgehandelte Risiko-Assets wie der Dollar-Yen sprangen darauf massiv nach oben. "Ob der Erholungskurs Bestand hat, muss sich noch zeigen", sagt ein Händler: "Es zeigt einfach, dass der Markt hier ein fast schon systemisches Risiko fürchtet". Das Ausmass der Verkäufe zeige, das das Thema alle anderen überschatte. Die Berichtssaison spiele demgegenüber keine Rolle, "der DAX wird sich ab jetzt an jeden Tick im Yuan-Dollar hängen".

Rückblick: Zum weiter eskalierten US-chinesischen Handelsstreit kam die Sorge vor einem Abwertungswettlauf als starker Belastungsfaktor. Dazu kamen schwache Konjunktursignale von Einkaufsmanagerindizes aus Europa und China und gemischte aus den USA. Unter Druck standen vor allem die Konjunkturzykliker, wobei aber sämtliche Subindizes tief im Minus lagen. Der Stoxx-Rohstoffindex verlor 2,9 Prozent, der Technologieindex 3,0 Prozent. Renault (+1,2 Prozent) profitierten von der geplanten Restrukturierung der Allianz mit Nissan. Die Franzosen hoffen, dadurch die abgebrochenen Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler wieder beleben zu können. Fiat Chrysler zeigten sich mit minus 0,3 Prozent vergleichsweise stabil. HSBC gaben 3,0 Prozent nach. Die Quartalszahlen der Bank waren zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings wird überraschend der Chef der Bank nach nur 18 Monaten im Amt ausgetauscht. Thomas Cook (+35 Prozent) setzten ihre fulminante Aufwärtstendenz fort. Der Einstieg des türkischen Touristikunternehmers Neset Kockar wird mittlerweile als strategisches Investment betrachtet. Der Aktienkurs hat sich darauf binnen vier Tagen fast verdreifacht.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Etwas gebremst wurde die Talfahrt des DAX nur von Lufthansa und Linde. Bei Linde war es ein überraschend angehobener Ausblick, der die Aktie um 2,5 Prozent nach oben trieb. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien "robust" ausgefallen, werteten die Analysten von Bernstein. Lufthansa hatten zeitweise ebenfalls deutlicher zugelegt, retteten aber nur ein mageres Plus ins Ziel. Händler verwiesen auf den Erwerb umfangreicher Aktienpakete durch Lufthansa-Chef Spohr und Finanzvorstand Svensson, die Nachahmerkäufe ausgelöst hätten. Evonik verloren 3,2 Prozent. Neben dem Ausverkauf konjunkturzyklischer Aktien belastete, dass die US-Kartellbehörde die geplante Übernahme der Peroxy Chem blockiert.

XETRA-NACHBÖRSE

Metro stachen in einem insgesamt von weiter fallenden Kursen geprägten nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz mit einem Minus von rund 7 Prozent auf 14,06 Euro heraus. Während in der Breite die nach Börsenschluss in Deutschland noch etwas weiter fallenden US-Indizes belasteten, litten Metro unter der Mitteilung, dass sich der Investor EPGC bei der geplanten Übernahme von Metro mit den beiden Hauptaktionären Meridian und Beisheim nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnte. Damit droht die Übernahme zu scheitern, bei der EPGC 16 Euro je Stammaktie bietet.

USA / WALL STREET

