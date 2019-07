MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

Die EZB dürfte in dieser Woche ihre Geldpolitik lockern. Volkswirte erwarten nach den zuletzt sehr "taubenhaften" Äusserungen von EZB-Präsident Mario Draghi , dass der Rat zumindest seine Absicht zu einer Zinssenkung im September bekunden werde, indem er seinen Zinsausblick ändert. Einige Ökonomen wollen nicht ausschliessen, dass die EZB auch sofort zur Tat schreitet und ihren Einlagensatz erneut senkt. Ob und, falls ja, wann die EZB wieder damit beginnen wird, ihre Anleihebestände zu erhöhen, also quantitative Lockerungen QE) zu betreiben, ist unter Analysten umstritten. Ein Fragezeichen steht auch hinter der von der EZB via Sitzungsprotokoll kommunizierten Diskussion über die Möglichkeit, ihre Definition von Preisstabilität den gegenwärtigen Umständen anzupassen.

AIXTRON (7:30h)

Nachfolgend die Konsenprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Auftragseingang k.A. -- -- 76

Umsatz 63 +15% 3 55

EBIT 6,6 +61% 3 4,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 5,7 +54% 3 3,7

Ergebnis je Aktie 0,05 +67% 4 0,03

MTU (8:00h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Umsatz 1.180 +4% 20 1.132

EBIT bereinigt 177 +11% 20 160

Ergebnis nach Steuern bereinigt 123 +8% 20 114

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,40 +9% 20 2,21

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Umsatz 62.347 +2% 11 61.149

Operatives Ergebnis 5.029 +27% 12 3.948

Operatives Ergebnis* 5.033 -10% 10 5.583

Ergebnis vor Steuern 5.226 +16% 6 4.495

Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.711 +15% 5 3.231

Erg je Vorzugsaktie - verwäs/unverwäs 7,60 +18% 6 6,45

-* vor Sondereinflüssen

Volkswagen widersetzt sich auch dieses Jahr der schwachen Branchenlage und ist mit Blick auf die Jahresziele trotz des Gegenwinds überraschend gut unterwegs. Während andere Autohersteller Gewinnwarnungen ausgeben, trauen manche Analysten dem Wolfsburger Konzern sogar einen etwas optimistischeren Ausblick als bisher zu. Als wichtige Stütze dürfte sich im zweiten Quartal erneut das Lkw-Geschäft um MAN und Scania sowie der Sportwagenhersteller Porsche erwiesen haben. Zudem sollte VW von einem weiter steigenden Anteil margenstarker SUV profitiert haben.

Weitere Termine:

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q

08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q

09:00 DE/ENBW AG, Ergebnis 1H

09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Markenrechtsstreit

zwischen Amazon und dem Sporttaschenhersteller Ortlieb

09:30 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu 2Q

15:00 US/T-Mobile US, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: 97,0

zuvor: 97,4

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 100,3

zuvor: 100,8

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 94,0

zuvor: 94,2

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 216.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.563,00 0,34

Nikkei-225 21.789,56 0,37

Schanghai-Composite 2.931,90 0,29

+/- Ticks

Bund -Future 174,26 7

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.522,89 0,26

DAX-Future 12.560,00 0,18

XDAX 12.571,34 0,20

MDAX 26.290,72 0,52

TecDAX 2.946,72 1,18

EuroStoxx50 3.532,90 0,00

Stoxx50 3.214,92 -0,30

Dow-Jones 27.269,97 -0,29

S&P-500-Index 3.019,56 0,47

Nasdaq-Comp. 8.321,50 0,85

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,19 +38

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag im Plus erwartet. Die Vorgaben sind freundlich, die Börsen in Asien tendieren fester. Der wichtigste Termin des Tages ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Mittag. Die Erwartungen der Börsianer an die Notenbanker sind hoch, der Euro handelt im Vorfeld mit 1,1135 nahe seinem Jahrestief zum Dollar. "Am Mittag kann ein wenig Volatilität an die Märkte kommen" erwartet ein Aktienhändler. Denn das Enttäuschungspotenzial bei der EZB-Entscheidung sei gross. Ansonsten kommt die Berichtssaison langsam auf Touren. Der DAX wird am Morgen 50 Punkte höher bei 12.572 Punkten gesehen.

Rückblick: Behauptet - Die Stimmung blieb gut - getragen von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit. Dazu gesellten sich Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch EZB und Fed. Anleger setzten darauf, dass die EZB am Donnerstag Zinssenkungen oder gar quantitative Lockerungen ankündigen wird. Die Vorzeichen dafür hatten sich mit schwachen Konjunkturdaten verbessert. Vale fuhr die Produktion in einer Mine wieder an. Dies drückte auf die Eisenerzpreise sowie den Minensektor (minus 1,3 Prozent). Belastend auf den Sektor wirkte zudem eine negative Sektorstudie durch Liberum. Rio Tinto verloren 4,6 Prozent, BHP 4 Prozent und Anglo American 2,6 Prozent. Der überraschende Abgang von Clariant-CEO drückte die Aktie 1,2 Prozent. ITV erholten sich um 6,6 Prozent. Das Medienunternehmen hatte zwar schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Allerdings war der Rückgang der Werbeeinahmen glimpflicher als befürchtet ausgefallen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Zinshoffnungen überwogen den Konjunktursorgen, denn schwache Einkaufsmanagerindizes unterstrichen, dass sich die deutsche Industrie tief in der Rezession befindet. Der Bund-Future stieg auf Rekordhoch. Ein schwaches Abschneiden der Unternehmens- und Investmentbank hatte der Deutschen Bank einen deutlichen Ertragsrückgang beschert. Die Aktie verlor 1,9 Prozent. DWS hatte weitere Kundengelder eingeworben. Die Aktie schloss 1,8 Prozent höher. Metro verloren trotz besserer Geschäftszahlen 0,8 Prozent. Management und Aufsichtsrat empfahlen die Ablehnung des EPGC-Angebots. Thyssenkrupp legten 3 Prozent zu. Der Aufsichtsrat soll Druck beim Konzernumbau machen. Covestro gewannen trotz leicht schwächerer Zahlen 3,3 Prozent. Allerdings hatte das Unternehmen die Prognose bestätigt. Deutsche Telekom gewannen 0,5 Prozent. Das US-Justizministerium will offenbar die geplante Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit Sprint genehmigen. Eckert & Ziegler setzten die Rally des Vortages fort und gewannen 14,2 Prozent. Koenig & Bauer sah sich derweil bei den Konzernzielen 2019 auf Kurs - die Aktie gewann 8,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem leichten Plus hat die Aktie der Deutschen Börse im nachbörslichen Handel am Mittwoch auf die Ergebnisse für das zweite Quartal reagiert. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt. Die Hella-Papiere wurden 2 Prozent höher getaxt, obwohl der Automobilzulieferer seine Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2019/20 nach unten genommen hat.

USA / WALL STREET

