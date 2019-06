MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gründung der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche Bank hat den zweiten, qualitativen Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve bestanden, nachdem sie im Vorjahr als einzige der geprüften Banken durchgefallen war. Die Fed äusserte keine Einwände gegen die Kapitalpläne des Finanzkonzerns. Die Deutsche Bank, die Credit Suisse und andere ausländische Banken blieben einem potenziellen Scheitern ausgesetzt, weil sie neuere Tests durchlaufen hatten. Im Vorjahr hatten die Aufseher bei der Deutschen Bank unter anderem "materielle Schwächen" bei der Datenverarbeitung und Kontrollen der US-Tochter der Deutschen Bank bemängelt. Damit waren die Gewinne, die die US-Tochter an ihre Frankfurter Mutter überweisen konnte, Beschränkungen unterworfen. Mit den Stresstests prüft die Fed, ob die Institute in der Lage sind, Krisensituationen wie einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit oder andere widrige wirtschaftliche Bedingungen zu meistern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:20 DE/Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH),

Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Bauer 0,10 EUR

MS Industrie 0,09 EUR

Nabaltec 0,20 EUR

Porsche Autom. Hold. 2,21 EUR

Steico 0,25 EUR

Surteco 0,55 EUR

Umweltbank 0,33 EUR

+++++ AKTIENSPLIT +++++

Name: Verhältnis:

Nemetschek 1:3*

* Anzahl der gehaltenen Aktien vor und nach dem Split

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

08:45 Privater Verbrauch Mai

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+1,2% gg Vj

- GB

10:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj

1. Veröff.: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +1,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vj

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 54,2

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juni (2. Umfrage)

PROGNOSE: 97,9

1. Umfrage: 97,9

zuvor: 100,0

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.270,00 0,06

S&P-500-Future 2.933,30 0,08

Nikkei-225 21.227,82 -0,52

Schanghai-Composite 2.967,43 -0,98

+/- Ticks

Bund -Future 172,73 4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.271,03 0,21

DAX-Future 12.276,00 0,37

XDAX 12.292,32 0,37

MDAX 25.341,18 0,18

TecDAX 2.836,35 0,69

EuroStoxx50 3.442,38 -0,02

Stoxx50 3.157,64 -0,10

Dow-Jones 26.526,58 -0,04

S&P-500-Index 2.924,92 0,38

Nasdaq-Comp. 7.967,76 0,73

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,69% +37

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine gut behauptete Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten stellen sich Händler am Freitagmorgen ein. Damit ist nach wie vor kein Ausbruch in Sicht, weder auf neue Jahreshöchststände über 12.438 Punkten noch auf der Unterseite. Solange der Aufwärtstrend bei gut 12.200 Punkten intakt bleibt, überwiegen laut Marktanalysten aber die Chancen auf der Oberseite. Geprägt werden dürfte die Sitzung weiterhin vom G20-Gipfel und dem für Samstag Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi zum Handelsstreit. "Vor dem G20-Gipfel ist bei den Börsianern Abwarten weiterhin das Gebot der Stunde", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Niemand wolle heute Positionen eingehen oder auflösen und dann am Montag auf dem falschen Fuss erwischt werden, sagt er. Ein positiver Touch kommt durch den US-Stresstest auf, den nun auch die Deutsche Bank bestanden hat.

Rückblick: Vor Beginn des G20-Gipfels hielten sich die Anleger zurück. Wirtschaftsdaten aus der Eurozone lieferten keine Kaufgründe. Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat überraschend deutlich eingetrübt. Bei Vivendi (-2,7 Prozent) belasteten Befürchtungen, dass sich der geplante Teilverkauf der Tochter Universal Music Group (UMG) bis ins Jahr 2020 verzögern könnte. Casino (+5,4 Prozent) profitierten von Restrukturierungsplänen des Lateinamerikageschäfts. H&M verteuerten sich nach einem überzeugenden Zwischenbericht um 13,7 Prozent. Bei Vodafone (+2,3 Prozent) verwiesen Händler auf Berichte, nach denen die EU-Behörden die geplante Übernahme von Teilen der Liberty Global bald genehmigen dürften. Ein zuversichtlicher Ausblick trieb Serco um 5,2 Prozent nach oben. Kingfisher (+4,1 Prozent) hat den ehemaligen Carrefour-Manager Thierry Garnier als neuen CEO gewonnen. Glencore büssten 4,9 Prozent ein, nachdem bei einem Unglück in einer Mine im Kongo mehrere Arbeiter zu Tode gekommen waren.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Angeführt wurde der DAX von Schwergewicht Bayer, das um 8,7 Prozent stieg. Kurstreiber war die Mitteilung, wonach vom Hedgefonds Elliott beratene Fonds 2,1 Prozent der Bayer-Aktien halten. Chipwerte, die schon am Vortag von optimistischen Aussagen des US-Branchenunternehmens Micron profitiert hatten, setzten ihre Erholung fort. Infineon gewannen 1,7 Prozent, Siltronic 4,9 Prozent und Dialog 4,9 Prozent. Ebenfalls im Fokus standen Traton. Der Ausgabepreis für den Börsengang am Freitag liegt nach Angaben aus dem Handel bei 27 Euro und damit am unteren Ende der eingeengten Spanne zwischen 27 und 33 Euro. Das Papier notierte zum Börsenschluss am Graumarkt bei 28 Euro. Für Norma ging es nach dem Erhalt eines Auftrags für Leitungssysteme für das Batterie-Thermomanagement in Hybridfahrzeugen um 6,1 Prozent nach oben. Knapp unter dem Allzeithoch seiner Aktien hat TLG Immobilien eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgedrückt. Der Kurs gab um 6,7 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich das Geschäft am späten Abend auf die Deutsche Bank konzentriert. Die Titel wurden 1 Prozent fester gestellt. Die Bank hatte die zweite Runde des US-Belastungstests bestanden, wie die US-Notenbank am Abend mitgeteilt hatte. Volkswagen reagierten zunächst nicht auf die niedrigeren Emissionserlöse durch den Traton-Börsengang. Die Titel der Nutzfahrzeugtochter werden am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Spekulationen auf Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits China-USA haben die Wall Street nur leicht gestützt. Laut chinesischen Berichten könnte es zwar einen "Waffenstillstand im Handelskonflikt" geben. Aussagen des chinesischen Handelsministeriums liessen allerdings anderes vermuten. Denn China stellte Bedingungen für ein Ende des Handelsstreits. Damit schien eine Einigung keineswegs sicher. Der Dow wurde zudem von der schwergewichteten Boeing-Aktie gebremst, nachdem neue Probleme beim Flugzeugtyp 737 Max bekanntgeworden waren. Die Aktie gab um 2,9 Prozent nach. Positiv wurden dagegen die Geschäftszahlen von Walgreens aufgenommen. Für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach oben. Chipwerte, die am Vortag von den überraschend guten Micron-Geschäftszahlen profitiert hatten, waren erneut gesucht. Wedbush hatte die Beobachtung von AMD und Nvidia mit "Outperform" aufgenommen. AMD stiegen um 2,7 Prozent und Nvidia um 2,5 Prozent. Ford kletterten um 2,9 Prozent. Der Automobilhersteller setzt im Europageschäft den Rotstift an.

Die Zehnjahresrendite sank um 3,4 Basispunkte auf 2,01 Prozent. Der Anstieg der Notierungen zeige das Misstrauen gegenüber dem Gipfeltreffen in Japan, hiess es mit Verweis auf US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Dieser hatte die chinesischen Forderungen indirekt zurückgewiesen.

