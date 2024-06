Morning Briefing

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Der Dax dürfte seinen Erholungskurs am Donnerstag zunächst fortsetzen. Von der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) scheinen sich die Anleger nach guten Gewinnen an der Wall Street also nicht bange machen zu lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 18 650 Punkte. Wenige Punkte darüber wartet die 21-Tage-Linie auf einen erneuten Test und bei knapp 18 700 Punkten würde das Wochentief auf die Probe gestellt. Die EZB dürfte am frühen Nachmittag erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen um einen Viertelpunkt senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten, auch wenn es am Aktienmarkt zuletzt durchaus auch Zweifler an einer Zinswende zum jetzigen Zeitpunkt gab.

USA: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben es am Mittwoch nach einer zunächst uneinheitlichen Entwicklung allesamt ins Plus geschafft. Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 erreichten Rekordhochs. Während der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 19 035,05 Punkte aus dem Handel ging, legte der marktbreite Index letztlich um 1,18 Prozent auf 5354,03 Punkte zu. Im Fokus stand der Halbleiterkonzern Nvidia , dessen Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar erreichte. Derweil hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial den anderen Indizes mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 38 807,33 Punkte klar hinterher.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundlichen Vorgaben von den US-Börsen sorgten auch dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,6 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index ebenfalls um 0,6 Prozent nach oben. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel 0,4 Prozent.

DAX 18575,94 0,93% XDAX 18641,43 0,99% EuroSTOXX 50 5035,66 1,66% Stoxx50 4530,30 1,14% DJIA 38807,33 0,25% S&P 500 5354,03 1,18% NASDAQ 100 19035,05 2,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,54 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0886 0,16% USD/Yen 155,84 -0,17% Euro/Yen 169,66 -0,01%

ROHÖL:

Brent 78,79 0,38 USD WTI 74,55 0,48 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) weist die Kritik von SPD und Grünen an seinen Steuerplänen zurück und fordert beide Parteien zur Zustimmung auf, Bild

- Die neuen Steuerpläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) stossen bei den Koalitionspartnern SPD und Grüne auf Kritik und Widerstand, Bild

- US-Aufsichtsbehörden untersuchen den Deal von Microsoft mit dem KI-Start-up Inflection, WSJ

- Menschenrechtsexpertin Nele Allenberg sieht die aktuelle Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan kritisch, Rheinische Post

- Christoph Busch, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV) beim Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, plädiert für Pflichtversicherung für Elementarschäden, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ralf Ketzel, Geschäftsführer des Rüstungsherstellers KNDS in Deutschland: Keine schnellen Lieferungen an Ukraine möglich, Web.de

- Der Heidelberger Völkerrechtler Matthias Hartwig weist mit Blick auf die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan auf strenge europäische Regelungen hin, Rheinische Post

- Während der Fussballeuropameisterschaft sollten die Fans nach Ansicht des Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, genug Zeit einplanen, wenn sie mit der Bahn zu den Spielen fahren wollen, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, fordert die Deutsche Bahn auf, ihren Mitarbeitern nach der Fussballeuropameisterschaft einen Bonus zu zahlen, Rheinische Post

- Der Chef-Haushälter der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine unseriöse Finanzpolitik vorgeworfen, Rheinische Post

- Die Bundesländer lassen etwa 40 Prozent der jährlich bereit stehenden Bundesmittel für Investitionen in einen besseren Schutz vor Hochwasserkatastrophen bisher liegen, Rheinische Post

- IW-Studie: FDP-Politiker im Europawahlkampf auf TikTok am erfolgreichsten, t-online.de

- Angesichts weiter steigender Zahlen bei Bürgergeld-Beziehern wirft die CDU Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Versagen vor, Bild

- Der von der Bundesregierung eingeführte Job-Turbo zur schnelleren Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit zeigt aus Sicht der Gebäudereinigerbranche bisher überhaupt keine Wirkung, Bild

- Der stellvertretende Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki (FDP), warnt nach der Attacke von Mannheim auf einen AfD-Politiker davor, gewalttätige Angriffe auf AfD-Politiker in ihrer Bedeutung herunterzuspielen und wirft Politikern Doppelmoral vor, Bild

- Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) schreibt einen Auftrag für die Produktion von Inhalten "insbesondere" für die Kurzvideo-Plattform Tiktok aus, Bild

- NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat zum Abschluss der Justizministerkonferenz an diesem Donnerstag eine rasche Entscheidung für eine bessere Absicherung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz angemahnt, Rheinische Post

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) rechnet damit, dass bei einer Ablösung der Ampel durch eine CDU-geführte Bundesregierung die Cannabislegalisierung zurückgenommen wird, Rheinische Post

- Die BMW-Grossaktionärin Susanne Klatten leitet bei ihrer Beteiligungsgesellschaft SKion den Generationswechsel ein, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- Der Bundeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, hält nach dem tödlichen Messerangriff eines Afghanen auf einen Polizisten in Mannheim die Ausweisung von weiteren Waffenverbotszonen für sinnvoll, Welt

- Finanzbranche sorgt sich um den Wirtschaftsstandort Deutschland, BöZ

- Pfandbriefbank-Chef Kay Wolf sieht Silberstreif am Horizont, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, hat auch mit Blick auf den Reformbedarf seiner Organisation Deutschland um politische Unterstützung gebeten und weitere Mittel gefordert, FAZ

- Nach der Sitzung des Akademischen Senats fordert die Generalsekretärin der Berliner CDU, Ottilie Klein, die TU-Präsidentin Geraldine Rauch zum Rücktritt auf, Bild

- Nach seinem Austritt aus dem Thüringer Landesvorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kritisiert der ehemalige Beisitzer Mario Forchhammer die Landesparteispitze scharf, Welt

- Die Bundesregierung unter Angela Merkel (CDU) hegte bereits im August 2021 den Verdacht, dass Russland bewusst Gaslieferungen nach Europa drosselt, HB

- Der italienische Schiffbaukonzern Fincantieri wirbt für einen Zusammenschluss

mit Thyssen-Krupp Marine Systems, HB

- Der Grundfreibetrag der Einkommenssteuer soll in diesem Jahr rückwirkend zum 1. Januar um 180 auf 11 784 Euro steigen, HB

- Justizminister Marco Buschmann (FDP) will die Gründung eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs digitalisieren, HB

- Bei grünen Technologien muss die EU führend bleiben, sagt die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), Nadia Calvino, Gastbeitrag, HB

- Europas grösster Autobauer Volkswagen könnte allein in Deutschland Hunderte Jobs in Fremdfirmen auslagern, HB

- "Von der Leyen erschafft "Bürokratiemaschine"", sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), Gespräch, FAZ