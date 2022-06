Morning Briefing

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Dax dürfte seinen Rückschlag am Donnerstag vor den geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) ausweiten. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn fast 0,6 Prozent tiefer auf 14 363 Punkte. Das bisherige Monatstief liegt bei 14 329 Punkten. Die EZB dürfte wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Aller Voraussicht nach wird die Notenbank auf der auswärtigen Sitzung in den Niederlanden das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Darüber hinaus wird sie nach Meinung vieler Bankvolkswirte eine erste Zinsanhebung für die folgende Sitzung im Juli signalisieren. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Experten der Credit Suisse gehen davon aus, dass die Notenbank dann im September nochmals nachlegt.

USA: - VERLUSTE - Die Schaukelbörse in den USA hat sich am Mittwoch mit Verlusten fortgesetzt. Nach einem Auf und Ab am Vortag - mit überraschend deutlichen Gewinnen zum Handelsschluss - gaben die wichtigsten Indizes wieder nach. Die Renditen richtungweisender zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen erneut über drei Prozent. Unverändert wägen Anleger die Risiken für das Wirtschaftswachstum ab, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen. Entsprechend schwankt die Stimmung zwischen Optimismus und Pessimismus, sodass ein klarer Trend der Börsen weiterhin nicht erkennbar ist. Wasser auf die Mühlen der Pessimisten ist aktuell, dass die Industriestaaten-Organisation OECD ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine deutlich nach unten korrigierte. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,81 Prozent auf 32 910,90 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,08 Prozent auf 4115,77 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste nach zeitweiligen Gewinnen 0,76 Prozent auf 12 615,13 Zähler ein.

ASIEN: - NIKKEI 225 IM PLUS; CSI UND HANG SENG IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerste keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan baute der Nikkei 225 seine Gewinne vom Vortag aus. Der japanische Leitindex stieg kurz vor Handelsende 0,4 Prozent, nachdem er am Mittwoch etwas mehr als ein Prozent zugelegt hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands musste dagegen im späten Handel einen grossten Teil seiner Gewinne vom Vortag abgeben und büsste zuletzt 0,6 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt leicht nach.

DAX 14445,99 -0,76% XDAX 14377,95 -1,51% EuroSTOXX 50 3788,93 -0,47% Stoxx50 3649,32 -0,54% DJIA 32910,90 -0,81% S&P 500 4115,77 -1,08% NASDAQ 100 12615,13 -0,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 148,68 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0724 0,07% USD/Yen 133,99 -0,19% Euro/Yen 143,69 -0,11%

ROHÖL:

Brent 123,98 +0,40 USD WTI 122,40 +0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Polens Präsident Andrzej Duda kritisiert Scholz und Macron für Gespräche mit Putin, Bild

- Finanzminister Christian Lindner (FDP) will Entlastungen nicht durch höhere Steuern für Spitzenverdiener gegenfinanzieren. Höhere Belastung "grandios falsch", HB

- Finanzminister Christian Lindner (FDP): Debatte über Kernkraft-Rückkehr nicht verschliessen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Zur Atomenergie ist nicht mehr viel zu sagen. Ideologiefrei fachlich wurde das Thema Anfang der Legislatur nochmal durchgeprüft. Das ist aus den Fachministerien heraus entschieden - und politisch auch. Das ist kein Weg, den Deutschland weiter gehen wird.", Bild

- Die Betreiber der drei letzten in Deutschland noch laufenden Atomkraftwerke haben irritiert und mit Unverständnis auf die Erklärung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) reagiert, er sei offen für eine Debatte über den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Jürgen Kühling, Chef der Monopolkommission: Übergewinnsteuer überlegenswerter Ansatz, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Virologe Hendrik Streeck hofft auf Umsetzung der Vorschläge des Expertenrats, ARD-Sendung Maischberger

- Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, prangert Corona-'Datenblindflug' an und fordert Abhilfe, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- HSBC-Aufsichtsrat in Cum-Ex-Affäre unter Verdacht, HB

- "EZB sollte eher zu früh als zu spät reagieren", Gespräch mit Ökonomen Volker Wieland und Sebastian Dullien, HB

- Die Europäische Union muss sich auf ihre Kernwerte besinnen, um geopolitisch eine gewichtigere Rolle zu spielen, Gastbeitrag von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und IW-Direktor Michael Hüther, HB

- Top-Ökonomen drängen EZB zu rascher Zinswende, BöZ

- Ungeachtet eines verunsicherten Marktes prognostiziert Lazard grundsätzlich weiterhin rege M&A-Aktivitäten, Gespräch mit Peter Orszag, CEO of Financial Advisory und Marcus Schenck, Head of Financial Advisory, BöZ

- "Reichlich Chancen", Gespräch mit Paladin One-Lenkern Matthias Kurzrock und Marcel Maschmeyer, BöZ

- Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Telefon-Diplomatie des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emmanuel mit Russlands Präsident Wladimir Putin scharf kritisiert, Gespräch, Bild

- Der polnische Präsident Andrzej Duda hat Teilen der deutschen Wirtschaft vorgeworfen, dass ihre Geschäfte mit Russland wichtiger seien als das Schicksal der Ukraine und Polens, Gespräch, Bild

- Polen wartet weiter auf deutsche Leopard-Panzer als Ersatz für die an die Ukraine gelieferten Panzer sowjetischer Bauart, Gespräch mit Andrzej Duda, Bild

- Der polnische Präsident Andrzej Duda setzt sich dafür ein, der Ukraine schnell den Status als EU-Beitrittskandidat zu gewähren, Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- About You will teure Auslandsexpansion abschliessen, Gespräch mit Firmenchef Tarek Müller, Börse Online

- Deloitte erwägt Aufspaltung in Prüfung und Beratung, WSJ

- Die Energieökonomin Claudia Kemfert wirft der Menschheit einen "Raubbau an dem Planeten" vor, Gespräch, Watson

- Die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kritisiert die Pläne ihres Nachfolgers Cem Özdemir (Grüne) zur Tierhaltungskennzeichnung scharf, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, hat die jüngsten Empfehlungen des Corona-Expertenrats der Bundesregierung begrüsst und zugleich eine rasche Umsetzung der digitalen Datengrundlagen zur Überwachung des Infektionsgeschehens angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- In der Ampel-Koalition ist eine Debatte über eine Rückkehr zur Kernkraft entbrannt, Bild

- Führende Reise- und Luftfahrtverbände erwarten im Sommer gravierende Probleme wegen Personalmangels, Bild