Morneau Shepell fournira aux Manitobains du soutien en santé mentale accessible en ligne pour lutter contre la pandémie de COVID-19

Le programme en ligne guidé par un thérapeute facilitera l'accès à du soutien professionnel pour les habitants du Manitoba qui souffrent de symptômes d'anxiété liés à la pandémie

TORONTO, le 27 mars 2020 /CNW/ - Morneau Shepell a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Manitoba a choisi son programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi), afin de l'offrir aux Manitobains âgés de 16 ans et plus dans le cadre de son investissement en santé mentale pour faire face aux problèmes d'anxiété causés par la pandémie de COVID-19.

AbilitiTCCiMC de Morneau Shepell permet de traiter les symptômes d'anxiété associés aux aspects particulièrement problématiques des pandémies : incertitude, isolement, prestation de soins à la famille et aux membres de la collectivité, surinformation et gestion du stress. Le programme est dirigé par des thérapeutes professionnels qui sont formés pour fournir du soutien et poser des questions précises en vue de guider les gens lors de l'exécution des différents modules dans le contexte d'une pandémie.

« En ce moment, la santé mentale et le mieux-être des gens sont mis à rude épreuve en raison des nombreux changements nécessaires dans leur vie, du niveau élevé d'anxiété et du risque accru d'isolement découlant des mesures d'éloignement physique. Il est plus important que jamais de se concentrer sur la santé mentale et le mieux-être global », a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Nous sommes heureux de faire équipe avec le gouvernement du Manitoba pour fournir du soutien aux Manitobains et encourager les personnes qui en ont besoin à demander de l'aide. »

Le programme sera offert en complément du soutien en cas de crise actuellement fourni par un certain nombre d'organisations en santé mentale financées par le gouvernement du Manitoba. Compte tenu des mesures d'isolement volontaire et d'éloignement physique exigées, AbilitiTCCiMC permet au gouvernement du Manitoba de soutenir la population alors qu'ils doivent demeurer à la maison.

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de mieux-être et de santé mentale au Canada, possédant le plus vaste réseau de thérapeutes expérimentés dans la gestion des répercussions psychologiques de divers événements traumatisants, dont le SRAS, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes ou les actes d'agression.

« L'efficacité clinique du programme repose sur des modules en ligne combinés aux conseils et au soutien continus d'un thérapeute », explique Nigel Branker, président de Solutions en santé et productivité de Morneau Shepell. Les personnes suivent les modules à leur propre rythme, tandis que le thérapeute surveille leurs progrès et effectue des suivis réguliers en cours de route. Cette approche structurée peut contribuer à créer un sentiment de normalité en ces temps autrement incertains. »

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

