Moriya Transportation Engineering and Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27.09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25.65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 5.86 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch