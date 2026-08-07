Moriya Transportation Engineering and Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moriya Transportation Engineering and Manufacturing hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 30.76 JPY gegenüber 24.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5.68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch