Moriya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moriya hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67.83 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 10.15 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 23.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moriya 13.27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch