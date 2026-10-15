Morito legte Quartalsergebnis vor

Morito hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29.07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25.09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch