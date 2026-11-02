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02.11.2026 06:37:01
MORITA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MORITA hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
MORITA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40.86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58.19 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat MORITA 27.55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.93 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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