MORITA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MORITA hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

MORITA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40.86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58.19 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat MORITA 27.55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.93 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch