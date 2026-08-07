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07.08.2026 06:37:00
MORIROKU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MORIROKU hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 244.20 JPY, nach 36.66 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42.49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33.82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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