MORIROKU präsentierte Quartalsergebnisse

MORIROKU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 157.38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 53.85 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 65.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch