Morio Denki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Morio Denki lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 150.62 JPY, nach -19.820 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch