Morio Denki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Morio Denki präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 150.95 JPY. Im letzten Jahr hatte Morio Denki einen Gewinn von 71.36 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.98 Prozent auf 2.37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch