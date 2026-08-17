Moringa Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Moringa Acquisition A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.17 USD. Im Vorjahresquartal waren -43.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch