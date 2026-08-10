Morinaga Milk Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Morinaga Milk Industry präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20.73 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Morinaga Milk Industry 147.10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch