Morinaga Milk Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Morinaga Milk Industry veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.67 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 153.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 149.65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch