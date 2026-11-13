Morinaga gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Morinaga hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 48.26 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71.20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Morinaga in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.29 Milliarden JPY im Vergleich zu 61.62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch