Mori-Gumi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mori-Gumi gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mori-Gumi 6.04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20.70 Prozent auf 5.34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.73 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch