Morguard informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Morguard veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.93 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.05 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Morguard 277.7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 280.4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch