Morganite Crucible (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morganite Crucible (India) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 25.40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Morganite Crucible (India) 15.67 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Morganite Crucible (India) 531.8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 459.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch