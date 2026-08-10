Morgan Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Morgan Ventures hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.37 INR gegenüber 1.06 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 48.34 Prozent auf 28.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 55.3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch