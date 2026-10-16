Morgan Stanley Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Morgan Stanley Un hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170.95 Milliarden BRL – ein Plus von 0.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Morgan Stanley Un 170.06 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch