Morgan Stanley Un präsentierte Quartalsergebnisse

Morgan Stanley Un lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.24 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.86 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Morgan Stanley Un mit einem Umsatz von insgesamt 46.58 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 8.38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch