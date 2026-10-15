Morgan Stanley stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Morgan Stanley hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.80 USD je Aktie erzielt worden.

Morgan Stanley hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.28 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch