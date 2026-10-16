Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Morgan Stanley Cert Deposito Arg Repr 0024390 Sh lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 110.84 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 90.73 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.36 Prozent auf 49’908.36 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41’464.50 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch