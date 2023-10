Morgan Stanley-Aktie tiefer: Quartalsergebnis geht zurück

Der Überschuss lag mit 2,4 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Franken) knapp neun Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus Morgan-Stanley am Mittwoch in New York mitteilte. Zwar steigerte die Bank ihre Erträge um zwei Prozent auf knapp 13,3 Milliarden Dollar. Doch die Personalkosten wuchsen um rund sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar, was die höheren Einnahmen mehr als aufzehrte. Zudem legte die Bank mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten schlecht an: Im NYSE-Handel verliert die Morgan Stanley-Aktie zeitweise 6,74 Prozent auf 74,92 US-Dollar.

/stw/tih

NEW YORK (awp international)