Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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15.04.2026 15:09:36
Morgan Stanley-Aktie gewinnt: Starkes Q1 dank Trading-Boom
Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal gut an den starken Kursbewegungen an der Börse verdient.
In den vergangenen zwei Tagen hatten bereits Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup deutliche Gewinnsprünge vermeldet, dank brummender Handelsgeschäfte.
Bei Morgan Stanley überraschten nun ausserdem die Geschäfte mit festverzinslichen Papieren positiv, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig legte das Institut zwar weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahr, aber immer noch mehr als erwartet worden war.
Die Morgan Stanley-Aktie notiert im vorbörslihcen NYSE-Handel zeitweise 3,22 Prozent höher bei 189,24 US-Dollar.
/lew/err/men
NEW YORK (awp international)