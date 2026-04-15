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Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486

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Gewinnsprung 15.04.2026 15:09:36

Morgan Stanley-Aktie gewinnt: Starkes Q1 dank Trading-Boom

Morgan Stanley-Aktie gewinnt: Starkes Q1 dank Trading-Boom

Die US-Bank Morgan Stanley hat im ersten Quartal gut an den starken Kursbewegungen an der Börse verdient.

Morgan Stanley
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Die Erträge aus dem Aktienhandel stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf über 5,1 Milliarden US-Dollar, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente die Bank knapp 5,6 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

In den vergangenen zwei Tagen hatten bereits Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup deutliche Gewinnsprünge vermeldet, dank brummender Handelsgeschäfte.

Bei Morgan Stanley überraschten nun ausserdem die Geschäfte mit festverzinslichen Papieren positiv, ebenso wie die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig legte das Institut zwar weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahr, aber immer noch mehr als erwartet worden war.

Die Morgan Stanley-Aktie notiert im vorbörslihcen NYSE-Handel zeitweise 3,22 Prozent höher bei 189,24 US-Dollar.

/lew/err/men

NEW YORK (awp international)

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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