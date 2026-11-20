Morgan Group gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Morgan Group ein EPS von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Morgan Group hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0.6 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0.6 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch