MORESCO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MORESCO hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 85.41 JPY gegenüber 29.29 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.32 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MORESCO einen Umsatz von 8.35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch