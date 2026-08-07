Morepen Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Morepen Laboratories hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.03 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Morepen Laboratories ein EPS von 0.200 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5.70 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Morepen Laboratories 4.25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch