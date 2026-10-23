Morarka Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Morarka Finance gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.30 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Morarka Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 2.49 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Morarka Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.5 Millionen INR im Vergleich zu 16.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch