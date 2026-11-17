MOORIM PAPER hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 446.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -102.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.13 Prozent auf 286.16 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308.15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch