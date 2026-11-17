Moorim P&P liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Moorim P&P die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 114.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moorim P&P -141.000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 179.21 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183.84 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch