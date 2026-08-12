MoonLake Immunotherapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MoonLake Immunotherapeutics lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.870 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch