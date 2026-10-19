Moongipa Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Moongipa Securities lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.61 Milliarden INR gegenüber 747.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch